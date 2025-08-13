Un ex Boca falló dos penales ante San Pablo en la Libertadores

En su primera llegada del partido, a los 13 minutos, el elenco local tuvo un penal a su favor, por una mano en el área del defensor Nahuel Ferraresi. El encargado de la ejecución fue el volante Edwin Cardona, que abrió el pie derecho y metió un remate bajo, que se fue desviado.

Edwin Cardona falló este penal en Atlético Nacional -São Paulo . Era el 1-0 en la ida de 8vos de final de la #Libertadores.

No hubo más situaciones de peligro hasta los 41 minutos del primer tiempo, cuando el extremo Marlos Moreno desbordó por el costado izquierdo y sacó un remate fuerte al primer palo, que se fue desviado por poco.

Ya en el complemento, a los seis minutos, Cardona recibió un pase atrás del delantero Alfredo Morelos en la frontal del área y remató de primera, con un tiro alto que salió cerca del poste izquierdo del arquero Rafael.

En el minuto 11 comenzó el mejor momento del equipo colombiano en el partido, con un centro desde la derecha que fue rematado de tijera por el delantero Marlos Moreno, cuyo gran gesto técnico impactó en el poste izquierdo del guardameta brasileño.

Dos minutos más tarde, Moreno avanzó por el medio en un contraataque unipersonal y puso un buen pase filtrado hacia la derecha para el delantero Marino Hinestroza, que remató cruzado y su disparo chocó con el caño derecho de Rafael.

A los 22 minutos, el venezolano Nahuel Ferraresi cometió un nuevo penal, por una falta sobre el delantero Alfredo Morelos. Edwin Cardona fue por la revancha pero volvió a rematar de la misma manera, abriendo el pie derecho con un tiro rasante que, esta vez, fue contenido por el arquero de 36 años.