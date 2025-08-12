La segunda reunión correspondiente a la tercera instancia de negociación paritaria docente 2025 concluyó este lunes 11 de agosto sin avances. El Gobierno provincial ratificó su propuesta inicial, basada en un esquema de congelamiento salarial, lo que generó el rechazo de los gremios por el impacto negativo que tendría sobre el poder adquisitivo de los trabajadores.
Segunda reunión paritaria docente sin acuerdo: habrá cuarto intermedio
El Gobierno provincial mantuvo su propuesta de congelamiento salarial, rechazada por los gremios. Las negociaciones se retomarán el 14 de agosto a las 14 horas en el Ministerio de Educación.