Segunda reunión paritaria docente sin acuerdo: habrá cuarto intermedio

El principal punto de conflicto es la negativa del Gobierno a habilitar negociaciones mensuales, una demanda recurrente de UDA. “Sin actualización constante, las negociaciones a largo plazo son inviables”, afirmaron desde el gremio.

Pese al estancamiento, los sindicatos reafirmaron su disposición al diálogo y pidieron una nueva propuesta que contemple una mejora salarial real. Ambas partes resolvieron pasar a un cuarto intermedio hasta el próximo jueves 14 de agosto a las 14 horas, en la sede del Ministerio de Educación.