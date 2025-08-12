"
Segunda reunión paritaria docente sin acuerdo: habrá cuarto intermedio

El Gobierno provincial mantuvo su propuesta de congelamiento salarial, rechazada por los gremios. Las negociaciones se retomarán el 14 de agosto a las 14 horas en el Ministerio de Educación.

La segunda reunión correspondiente a la tercera instancia de negociación paritaria docente 2025 concluyó este lunes 11 de agosto sin avances. El Gobierno provincial ratificó su propuesta inicial, basada en un esquema de congelamiento salarial, lo que generó el rechazo de los gremios por el impacto negativo que tendría sobre el poder adquisitivo de los trabajadores.

Desde la Unión Docentes Argentinos (UDA) señalaron que la metodología de pago propuesta y la falta de actualización del valor índice agravan la pérdida salarial frente a la inflación y el aumento del costo de vida. Entre los puntos solicitados por el sector sindical se incluyen:

  • Incremento de 18 puntos al nomenclador.
  • Actualización de E66, E60 y E68 (conectividad).
  • Cumplimiento de la promesa de trabajar en la actualización de radios.
  • Titularización.
  • Regularización de expedientes de cobro pendientes, tanto de la actual como de la anterior gestión.

El principal punto de conflicto es la negativa del Gobierno a habilitar negociaciones mensuales, una demanda recurrente de UDA. “Sin actualización constante, las negociaciones a largo plazo son inviables”, afirmaron desde el gremio.

Pese al estancamiento, los sindicatos reafirmaron su disposición al diálogo y pidieron una nueva propuesta que contemple una mejora salarial real. Ambas partes resolvieron pasar a un cuarto intermedio hasta el próximo jueves 14 de agosto a las 14 horas, en la sede del Ministerio de Educación.

