Las jugadoras de la selección argentina femenina de beach handball, más conocidas como Las Kamikazes, se consagraron campeonas de los World Games, en Chengdu, China. El equipo venció 2-1 a Alemania y logró por primera vez la medalla de oro, coronando un torneo perfecto que reafirma su lugar entre las potencias mundiales.
Beach Handball: Argentina consiguió el oro en los World Games
El camino al título fue impecable: en la fase de grupos, el equipo dirigido por Leticia Brunati cerró con puntaje ideal tras derrotar 2-0 a Portugal, Croacia y China.