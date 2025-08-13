Beach Handball: Argentina consiguió el oro en los World Games

El camino al título fue impecable, ya que, en la fase de grupos, el equipo dirigido por Leticia Brunati cerró con puntaje ideal tras derrotar 2-0 a Portugal, Croacia y China. En cuartos de final, superó con autoridad 2-0 a Vietnam, ratificando su solidez y regularidad.

El gran desafío llegó en semifinales ante España, campeón europeo, en un duelo que replicó la intensidad de las finales mundialistas. Argentina se impuso en el primer set por 20:15, perdió el segundo por 14:15 y desató su jerarquía en los shoot-out para ganar 6:4, con actuaciones clave de Zoe Turnes y Alma Molina.