Confirmaron el seleccionado sanjuanino Sub-16 para el Argentino

El torneo se celebrará desde el jueves 28 al domingo 31, y contará con la presencia de seleccionados de todo el país. A falta del fixture completo, lo que sí está confirmado son rivales para el selectivo sanjuanino. En el Nacional jugará ante Neuquén, Bahía Blanca, Santa Fe y un seleccionado de Chile, flamante invitado del torneo.

El plantel que dirigirá el entrenador Manuel Ruiz estará integrado por los siguientes 20 jugadores: Tobías Verdenelli, Bautista Riquelme, Facundo Cuellar, Facundo Sarmiento, Marcos Donoso, Lautaro Molina, Benjamín Pizarro, Milton Ahumada, Nahuel López, Ismael Casivar, Juan Rivadero, Benicio Pereyra, Ramiro Sánchez, Lorenzo Toledo, Franco Castro, Mateo Toledo, Lucas Ponce, Benjamín Robles y Leandro Verón. Al cuerpo técnico lo completarán el ayudante de campo Gabriel Luna y la preparadora físico Paula Moyano.