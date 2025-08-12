Este martes, el Barrio Los Molinos, en Capital será escenario de una nueva entrega de viviendas, con casi 200 familias que recibirán las llaves de sus hogares propios. Esta acción forma parte del plan provincial de viviendas, que busca mejorar la calidad de vida de los sanjuaninos y reducir el déficit habitacional.
Gran entrega de más de 200 viviendas en el Barrio Los Molinos
El Gobierno de San Juan continúa avanzando en el acceso a la vivienda digna con una nueva entrega masiva que beneficiará a familias sanjuaninas.