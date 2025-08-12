Gran entrega de más de 200 viviendas en el Barrio Los Molinos

El Barrio Los Molinos, un complejo ubicado, en la intersección de las calles Octavio Gil y Sargento Cabral, cerca del hipermercado. Las unidades forman parte de un desarrollo mayor de 260 viviendas impulsado por el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV).

Días atrás, el ministro de Infraestructura, Fernando Perea, anunció que “se va a llamar a un nuevo sorteo, de la misma forma que se hizo el anterior, y podemos llegar a sortear casi 200 viviendas nuevamente. Sería en septiembre”.