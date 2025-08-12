"
Gran entrega de más de 200 viviendas en el Barrio Los Molinos

El Gobierno de San Juan continúa avanzando en el acceso a la vivienda digna con una nueva entrega masiva que beneficiará a familias sanjuaninas.

Este martes, el Barrio Los Molinos, en Capital será escenario de una nueva entrega de viviendas, con casi 200 familias que recibirán las llaves de sus hogares propios. Esta acción forma parte del plan provincial de viviendas, que busca mejorar la calidad de vida de los sanjuaninos y reducir el déficit habitacional.

El Barrio Los Molinos, un complejo ubicado, en la intersección de las calles Octavio Gil y Sargento Cabral, cerca del hipermercado. Las unidades forman parte de un desarrollo mayor de 260 viviendas impulsado por el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV).

Días atrás, el ministro de Infraestructura, Fernando Perea, anunció que “se va a llamar a un nuevo sorteo, de la misma forma que se hizo el anterior, y podemos llegar a sortear casi 200 viviendas nuevamente. Sería en septiembre”.

Además, el funcionario recordó en una entrevista con Canal 8 que continúa el plan de obras de barrios que prevé la entrega de 1.412 viviendas durante este año, en paralelo a otras obras provinciales como la pavimentación urbana, el avance del Instituto Odontológico, la licitación de la nueva terminal de ómnibus y el financiamiento para el túnel de Zonda.

