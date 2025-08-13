Racing perdió con Peñarol y deberá revertir la serie en casa

En una pareja primera mitad, la ocasión más clara la tuvo el “Carbonero” con un remate de Maximiliano Silvera que se estrelló en el travesaño del arco defendido por Gabriel Arias, a los 44 minutos.

Por su parte, Racing había logrado romper el cero con un disparo potente desde fuera del área que se coló por el ángulo superior derecho del guardameta Brayan Cortés, pero el tanto fue anulado por un fuera de juego de Santiago Solari al momento de entrar en contacto con la pelota.

En un segundo periodo con desarrollo similar al primero, David Terans fue el encargado de plasmar en el resultado la leve superioridad de los locales. El mediocampista conectó de cabeza un pase con el pecho de Matías Arezo y le ganó el duelo al guardameta chileno para darle la victoria al “Carbonero”.

El cuadro albiceleste buscó con empuje llegar al empate para llevarse un resultado positivo a Argentina. Sin embargo, la defensa del cuadro charrúa estuvo solida e impidió que Racing llegue con claridad a su área.

Síntesis de Peñarol (URU) 1 – 0 Racing (ARG)

Copa Libertadores 2025, Octavos de final - Ida

Peñarol: Brayan Cortés, Emanuel Gularte, Javier Méndez, Nahuel Herrera, Maximiliano Olivera; Ignacio Sosa, Jesús Trindade, Eric Remedi, Javier Cabrera, Leonardo Fernández; Maximiliano Silvera. DT: Diego Aguirre.

Racing: Gabriel Arias; Marco Di Césare, Santiago Sosa, Nazareno Colombo; Gastón Martirena, Juan Nardoni, Agustín Almendra, Gabriel Rojas; Santiago Solari, Adrián Martínez y Duván Vergara. DT: Gustavo Costas.

Gol en el segundo tiempo: 33m David Terans (P)

Estadio: Campeón del Siglo, Montevideo

Arbitro: Raphael Claus (BRA)

VAR: Wagner Reway (BRA)