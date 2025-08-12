Orrego inauguró 10.200 m² de pavimentación en un barrio de Rivadavia

“La Provincia financió el 100% de esta obra, algo que antes se hacía con aportes compartidos. Hoy lo hacemos así porque entendemos la situación delicada que atraviesan los municipios y queremos extender una mano solidaria a todos los intendentes de San Juan”, expresó el mandatario.

Además de la pavimentación, recorrió otras mejoras del departamento, como el área del faunístico, y anunció que próximamente se realizarán obras en el Jardín de los Poetas y sus alrededores. A nivel provincial, adelantó avances en los consultorios externos del Hospital Rawson y en tramos clave de la Ruta 40, fundamental para la conectividad y el turismo, especialmente con Mendoza.