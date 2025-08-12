La tradicional localidad de Villa Flora, en el departamento Rivadavia, fue escenario de una importante inauguración: 10.200 metros cuadrados de pavimento, una obra largamente esperada por los vecinos y que busca mejorar la calidad de vida en la zona. El gobernador encabezó el acto, felicitó al intendente Sergio Miodowsky por su gestión y recordó que en el pasado este departamento había quedado fuera de planes similares.
Orrego inauguró 10.200 m² de pavimentación en un barrio de Rivadavia
El gobernador destacó que la Provincia financia el 100% de la obra para apoyar a los municipios en el contexto de crisis económica. Además, confirmó proyectos en salud, educación y energía renovable.