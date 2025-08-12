"
Orrego inauguró 10.200 m² de pavimentación en un barrio de Rivadavia

El gobernador destacó que la Provincia financia el 100% de la obra para apoyar a los municipios en el contexto de crisis económica. Además, confirmó proyectos en salud, educación y energía renovable.

La tradicional localidad de Villa Flora, en el departamento Rivadavia, fue escenario de una importante inauguración: 10.200 metros cuadrados de pavimento, una obra largamente esperada por los vecinos y que busca mejorar la calidad de vida en la zona. El gobernador encabezó el acto, felicitó al intendente Sergio Miodowsky por su gestión y recordó que en el pasado este departamento había quedado fuera de planes similares.

“La Provincia financió el 100% de esta obra, algo que antes se hacía con aportes compartidos. Hoy lo hacemos así porque entendemos la situación delicada que atraviesan los municipios y queremos extender una mano solidaria a todos los intendentes de San Juan”, expresó el mandatario.

Además de la pavimentación, recorrió otras mejoras del departamento, como el área del faunístico, y anunció que próximamente se realizarán obras en el Jardín de los Poetas y sus alrededores. A nivel provincial, adelantó avances en los consultorios externos del Hospital Rawson y en tramos clave de la Ruta 40, fundamental para la conectividad y el turismo, especialmente con Mendoza.

Uno de los anuncios más innovadores fue la colocación de paneles solares en una autopista provincial, lo que convertirá a San Juan en la primera provincia del país con una ruta solar. “San Juan es líder en producción de energía fotovoltaica y debemos aprovechar esa ventaja. Pensamos en el futuro y ¿por qué no en la comercialización de paneles solares?”, proyectó el gobernador.

Por último, destacó la inminente llegada desde China de una laminadora destinada a la producción local de estos equipos, un paso clave para el impulso de la industria renovable y la generación de empleo en la provincia.

