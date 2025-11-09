El pronóstico del tiempo para este domingo en San Juan indica que será una jornada agradable y soleada, ideal para actividades al aire libre. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la temperatura máxima alcanzará los 27°C, mientras que la mínima será de 14°C.
Domingo agradable y con sol: jornada templada con cielo despejado
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa un domingo con cielo mayormente despejado, sin lluvias y con una máxima de 27°C en San Juan. Habrá vientos leves y baja humedad.