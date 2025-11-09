"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > domingo

Domingo agradable y con sol: jornada templada con cielo despejado

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa un domingo con cielo mayormente despejado, sin lluvias y con una máxima de 27°C en San Juan. Habrá vientos leves y baja humedad.

El pronóstico del tiempo para este domingo en San Juan indica que será una jornada agradable y soleada, ideal para actividades al aire libre. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la temperatura máxima alcanzará los 27°C, mientras que la mínima será de 14°C.

Durante la mañana, no se prevén precipitaciones y el cielo se mantendrá mayormente despejado, con una humedad promedio del 50% y vientos suaves del norte a unos 11 km/h. Hacia media mañana, los vientos rotarán al este y disminuirán su intensidad a 8 km/h, manteniendo las condiciones estables y el ambiente templado.

En horas de la tarde, el SMN pronostica vientos del sureste de hasta 19 km/h, sin probabilidad de lluvias. El cielo continuará parcialmente despejado, con una sensación térmica cercana a los 29°C, mientras que el índice UV máximo será de 12, considerado muy alto, por lo que se recomienda el uso de protección solar si se realizan actividades al aire libre.

Te puede interesar...

Para la noche, el pronóstico indica tiempo estable y agradable, con una temperatura que descenderá hasta los 16°C. Se esperan vientos leves del oeste-noroeste (ONO) de 13 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 30 km/h y una nubosidad baja del 15%.

La probabilidad de precipitaciones será mínima (3%), con cero posibilidades de tormentas eléctricas, lo que consolida un panorama de domingo estable y luminoso en toda la provincia.

En resumen, los sanjuaninos disfrutarán de un día soleado, con baja humedad y temperaturas agradables, ideal para paseos, actividades recreativas o disfrutar del aire libre antes del inicio de la nueva semana.

Temas

Te puede interesar