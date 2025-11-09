Domingo agradable y con sol: jornada templada con cielo despejado

Durante la mañana, no se prevén precipitaciones y el cielo se mantendrá mayormente despejado, con una humedad promedio del 50% y vientos suaves del norte a unos 11 km/h. Hacia media mañana, los vientos rotarán al este y disminuirán su intensidad a 8 km/h, manteniendo las condiciones estables y el ambiente templado.

En horas de la tarde, el SMN pronostica vientos del sureste de hasta 19 km/h, sin probabilidad de lluvias. El cielo continuará parcialmente despejado, con una sensación térmica cercana a los 29°C, mientras que el índice UV máximo será de 12, considerado muy alto, por lo que se recomienda el uso de protección solar si se realizan actividades al aire libre.