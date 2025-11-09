"
Impactante accidente en Caucete: dos jóvenes sufrieron graves lesiones

Un auto y una moto chocaron en la intersección de La Plata y Avenida de los Ríos, en Caucete. Los dos ocupantes del rodado menor, de 19 y 16 años, fueron hospitalizados con heridas graves.

Un grave accidente de tránsito ocurrido en Caucete dejó como saldo a dos jóvenes heridos, quienes debieron ser trasladados de urgencia al hospital. El siniestro ocurrió en la esquina de calle La Plata y Avenida de los Ríos, una zona señalada por los vecinos por los frecuentes choques.

Según informaron fuentes policiales, el impacto se produjo entre una motocicleta Siam Quirion 150 cc, color negra, en la que viajaban José Ariel Galván, de 19 años, domiciliado en el Barrio 9 de Julio (El Rincón), y una adolescente de 16 años que lo acompañaba, y un Volkswagen Vento negro conducido por Javier Mitre, de 29 años, residente en la zona.

Las causas del accidente aún se investigan, pero el fuerte impacto dejó la moto completamente destruida y a sus ocupantes tendidos en el asfalto con heridas de consideración.

Minutos después, personal médico del servicio de emergencias arribó al lugar y trasladó a los heridos al Hospital César Aguilar, donde quedaron internados en observación.

Tras la asistencia, la Policía realizó las pericias correspondientes, preservó la escena y dio intervención al Sistema Acusatorio, que dispuso la apertura de un legajo preliminar para establecer responsabilidades y reconstruir la mecánica del siniestro.

Vecinos de la zona aseguraron que en esa intersección los accidentes son recurrentes debido al tránsito intenso y la falta de señalización.

