Un grave accidente de tránsito ocurrido en Caucete dejó como saldo a dos jóvenes heridos, quienes debieron ser trasladados de urgencia al hospital. El siniestro ocurrió en la esquina de calle La Plata y Avenida de los Ríos, una zona señalada por los vecinos por los frecuentes choques.
Impactante accidente en Caucete: dos jóvenes sufrieron graves lesiones
Un auto y una moto chocaron en la intersección de La Plata y Avenida de los Ríos, en Caucete. Los dos ocupantes del rodado menor, de 19 y 16 años, fueron hospitalizados con heridas graves.