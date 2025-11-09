Impactante accidente en Caucete: dos jóvenes sufrieron graves lesiones

Según informaron fuentes policiales, el impacto se produjo entre una motocicleta Siam Quirion 150 cc, color negra, en la que viajaban José Ariel Galván, de 19 años, domiciliado en el Barrio 9 de Julio (El Rincón), y una adolescente de 16 años que lo acompañaba, y un Volkswagen Vento negro conducido por Javier Mitre, de 29 años, residente en la zona.

Las causas del accidente aún se investigan, pero el fuerte impacto dejó la moto completamente destruida y a sus ocupantes tendidos en el asfalto con heridas de consideración.