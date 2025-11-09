Beto Casella deja Bendita TV: ¿quiénes suenan para reemplazarlo?

image

"Edith Hermida se quedará conduciendo el nuevo Bendita. Pero, me cuentan desde adentro, que Canal 9 no descarta buscarle un co-conductor y que animen en dupla. Suenan entre pasillos Mariano Peluffo, "El Pelado" López y José María Listorti", detalla Melpi en su posteo.

Peluffo es un comodín del canal, ya se puso al frente de varios ciclos, como Qué Mañana o La Cocina del 9, el Pelado López ya probó suerte en la TV de aire sin mucha surte, y José María busca relanzar su carrera la lejos de Marcelo Hugo Tinelli, y la volver a la conducción puede ser una buena prueba.

El futuro de Bendita, uno de los clásicos de El Nueve, atraviesa días de incertidumbre. En medio de los rumores sobre la posible salida de Beto Casella y su llegada a América TV, una de las figuras más emblemáticas del programa, Any Ventura, rompió el silencio y fue contundente sobre su decisión si el conductor abandona el canal.

En diálogo con Juan Etchegoyen para Mitre Live, Ventura confirmó: “Aún no hay nada firmado, por lo tanto no hay nada resuelto. Si Beto se va del canal, yo me voy con él. Es lo que haría si él se va. Pero aún no hay nada. Te autorizo a que leas esto”, declaró sin rodeos, dejando en claro su lealtad hacia el conductor y el ciclo que integró durante años.

Las palabras de Ventura resonaron fuerte en el ambiente televisivo, especialmente porque se suman a las de otras históricas compañeras como Alejandra Maglietti y Edith Hermida, quienes también se refirieron al futuro del programa. Maglietti, actualmente de licencia por maternidad tras el nacimiento de su hijo Manuel, señaló: “Todavía no hay nada firmado. Escuché a Beto en Intrusos diciendo eso recién y yo dependo también de lo que él decida. Soy empleada del canal hace 15 años y, como estoy de licencia, no sé mucho más que esto”.