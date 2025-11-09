Wanda Nara reveló el sorpresivo paso que quiere dar su novio en la relación

La historia se formó meses atrás cuando ella desestimó los rumores ante las preguntas insistentes de los medios de comunicación. Sin embargo, de a poco fue exponiendo su día a día y su flamante novio formaba parte del mismo, aunque no se dejaban ver juntos.

Wanda Nara reveló el sorpresivo paso que quiere dar su novio

La relación se va afianzando cada vez más y en las últimas horas Wanda Nara reveló el paso que quiere dar Martín Migueles y sorprendió a sus seguidores. La mediática abrió la famosa "cajita de preguntas" y un usuario le consultó si volvería a casarse.