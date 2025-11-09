"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Espectáculos > Wanda Nara

Wanda Nara reveló el sorpresivo paso que quiere dar su novio en la relación

La conductora de Telefe decidió realizar una fuerte confesión en su cuenta de Instagram sobre el deseo que tiene Martín Migueles.

Wanda Nara se encuentra disfrutando de su vida profesional y también de su vida personal. Luego de la separación con L-Gante, la conductora de Telefe apostó nuevamente al amor y quien conquistó su corazón fue nada más ni nada menos que Martín Migueles, a quien ella presentó como su entrenador personal.

La historia se formó meses atrás cuando ella desestimó los rumores ante las preguntas insistentes de los medios de comunicación. Sin embargo, de a poco fue exponiendo su día a día y su flamante novio formaba parte del mismo, aunque no se dejaban ver juntos.

Wanda Nara reveló el sorpresivo paso que quiere dar su novio

image

La relación se va afianzando cada vez más y en las últimas horas Wanda Nara reveló el paso que quiere dar Martín Migueles y sorprendió a sus seguidores. La mediática abrió la famosa "cajita de preguntas" y un usuario le consultó si volvería a casarse.

Te puede interesar...

"Él quiere, nunca se casó. Maxi le dice que no le conviene, pero insiste", expresó Wanda ante la pregunta de un seguidor. A esta revelación, la acompañó de una imagen de Martín Migueles sonriendo y descansando junto a ella en la casa.

Temas

Te puede interesar