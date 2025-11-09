Finalizó la fuga: capturaron al acusado del homicidio en Pocito

En medio del forcejeo, Aguirre habría sacado un cuchillo tipo carnicero y le asestó a Amaya una puñalada en el cuello. Gravemente herido, el hombre fue trasladado por sus familiares al Hospital Departamental de Pocito, donde ingresó sin signos vitales.

Durante las tareas investigativas, personal de la Unidad Fiscal de Delitos Especiales y la Brigada de Investigaciones Sur halló en la calzada una hoja de cuchillo manchada con sangre y una gorra blanca y negra que habría pertenecido al agresor. Horas más tarde, en un allanamiento en la vivienda del sospechoso, se encontró el mango del arma, que sería compatible con la hoja secuestrada.

La búsqueda del joven se extendió por varias horas y contó con la participación de caballería, equipos caminantes y drones, debido a las características del terreno rural donde intentó esconderse. Finalmente, Aguirre fue ubicado y aprehendido durante la mañana de este domingo.

El caso quedó en manos de los fiscales Iván Grassi, Francisco Micheltorena y Nicolás Schiattino, quienes dispusieron el traslado del detenido y su imputación por el delito de homicidio doloso simple.