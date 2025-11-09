Boca vs. River, por el Torneo Clausura: horario, TV, formaciones

Embed ️ "Seguramente es uno de los más importantes de mi carrera"



La palabra de Leandro Paredes, de @BocaJrsOficial, en la #ConferenciaLPF previa al #Superclásico pic.twitter.com/kDEYk34UCI — Liga Profesional de Fútbol (@LigaAFA) November 9, 2025

El capitán dejó atrás su sanción por acumulación de tarjetas amarillas y podrá jugar su primer Superclásico como titular. Carlos Palacios, por su parte, le ganó la pulseada a Ander Herrera y mantendrá su lugar en el once, despejando así la única duda que tenía el DT.

image

Edinson Cavani volverá a integrar la lista de concentrados luego de tres partidos y seis sin jugar. El delantero uruguayo fue exigido en la práctica de este viernes y su presencia entre los convocados será más bien testimonial, ya que sus chances de ver minutos son muy pocas debido a la molestia que arrastra en el psoas derecho y que no lo deja entrenarse con normalidad. Rodrigo Battaglia y Alan Velasco serían las únicas bajas por lesión.

image

River tuvo una semana un poco más convulsionada. Cayó ante Gimnasia 1 a 0 en un Monumental que pidió "que se vayan todos"y Marcelo Gallardo está en su peor momento de su carrera como entrenador. Sin embargo, Stefano Di Carlo, flamante presidente que asumió el pasado lunes, decidió darle un voto de confianza renovando su contrato hasta diciembre de 2026 en plena crisis deportiva.

La continuidad del Muñeco renovó los aires de un plantel que, con Juan Fernando Quintero como portavoz en la conferencia de prensa de este jueves, se embanderó detrás del entrenador de cara a uno de los clásicos más importantes de los últimos años.

image

El Millonario, tercero en la anual, deberá ganar para recortar a uno la diferencia de puntos que mantiene con Boca. De no hacerlo, sus chances de meterse a la próxima Copa Libertadores se reducen de manera considerable. Además, en la Zona B tampoco está cómodo. Marcha sexto con 21 unidades y, pese a que tiene que pasar una catástrofe para que quede afuera de los ocho, hoy estaría jugando su partido de octavos fuera del Monumental.

image

Como es costumbre antes de cada clásico, Gallardo mantiene la incógnita sobre el once que alineará en la Bombonera. Existe la posibilidad de que utilice una línea de tres defensores con Juan Portillo como stopper y los laterales bien profundos. En este sentido, habría que ver si Gonzalo Montiel se recupera de su esguince de rodilla o Fabricio Bustos ocupa ese carril. En el medio podría aparecer la experiencia de Enzo Pérez (quien jugaría su último Superclásico), mientras que en la delantera aguardarán hasta último momento a Sebastián Driussi, que arrastra una sobrecarga en el isquiotibial izquierdo. Si no puede jugar, iría de arranque el juvenil Santiago Lencina.

Posible formación de Boca

Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes, Carlos Palacios, Exequiel Zeballos; Miguel Merentiel y Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.

Posible formación de River

Franco Armani; Gonzalo Montiel o Fabricio Bustos , Lucas Martínez Quarta, Juan Carlos Portillo, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Enzo Pérez, Kevin Castaño o Giuliano Galoppo , Juan Fernando Quintero; Sebastián Driussi o Santiago Lencina y Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo.

Los datos de Boca vs. River, por el Torneo Clausura