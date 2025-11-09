La Argentina venció 7-0 a Fiji, terminó la primera rueda con puntaje ideal

En la segunda etapa, Argentina no bajó la intensidad y amplió la diferencia a los 56 minutos. Una pelota parada lanzada por Ojeda atravesó toda el área y terminó dentro de la portería sin que ningún jugador la tocara. La ofensiva albiceleste se sostuvo con frecuentes avances y remates que derivaron en una nueva y última ráfaga de goles.

A los 87 minutos, Ojeda completó su triplete tras aprovechar un rebote en el área y colocar el balón contra el poste. En el minuto 89, Santiago Silveira marcó el sexto gol al pescar otro balón suelto en el centro del área. El cierre de la goleada llegó en tiempo adicional, cuando Simón Escobar remató desde la derecha y un desvío dejó sin reacción al arquero fiyiano.

Este triunfo permitió que Argentina finalizara la etapa de grupos en el primer lugar, superando a Bélgica y Túnez. Los dirigidos por Placente ya habían asegurado la clasificación a dieciseisavos de final tras vencer 3-2 a Bélgica y 1-0 a Túnez en las jornadas previas.

El seleccionado de Fiyi acumuló tres caídas y un total de 20 goles en contra en la fase de grupos, sin registrar anotaciones. En su última presentación, la derrota frente a la selección belga también fue por 7-0, lo que reflejó la distancia competitiva entre ambos equipos.

El presente torneo mundialista se desarrolla en Qatar con un formato inédito: por primera vez, participan 48 selecciones y la fase de eliminación directa comenzará con dieciseisavos de final. Los dos primeros de cada una de las zonas, junto a los ocho mejores terceros, accederán a las rondas decisivas.

El recorrido de Argentina en la historia de los mundiales Sub 17 no ha superado la marca de semifinales. La mejor posición fue el tercer puesto obtenido en Italia 1991, Ecuador 1995 y Finlandia 2003. En la edición pasada, realizada en Indonesia, la Albiceleste perdió por penales frente a Alemania—eventual campeón—y finalizó cuarta tras caer ante Malí en el partido por el podio.