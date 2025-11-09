Lowrdez Fernández se reencontró con su mamá tras la denuncia a su ex: las fotos

image

El posteo que hizo en su cuenta de Instagram, se acompañó apenas con tres corazones rojos, símbolo universal de amor y fortaleza.

Colegas, amigos y fans reaccionaron de inmediato. “Te quiero pibita”, comentó Mirta Wons, mientras que Mariana Brey celebró: “Qué lindo verte así”. Otras figuras como Gladys la Bomba Tucumana también sumaron muestras de cariño y alegría: “Te amo, amiga hermosa”.

image

La palabra de Lowrdez Fernández sobre la relación con su madre

Luego de los graves episodios que protagonizó Lowrdez Fernández con su exnovio Leandro García Gómez quien la retuvo en su departamento, por lo que su madre debió denunciarlo y terminó detenido con prisión preventiva bajo los cargos de privación ilegal de la libertad, lesiones, amenazas coactivas y violencia de género sistemática y prolongada, la cantante rompió el silencio.

image

Si bien la cantante está volviendo de a poco al ruedo, está cumpliendo con sus compromisos artísticos y se está preparando para el 23 de noviembre en lo que será la gran vuelta de Bandana, está claro que Lowrdez Fernández vive uno de sus momentos más complicados.

Y así lo hizo saber en la entrevista que le concedió a Desayuno Americano (América TV), donde por primera vez habló de la situación judicial de su ex tras confirmarse la prisión preventiva. "Hoy no es uno de los mejores días. Día por día, creo que las personas que me quieren [están] ahí acompañando, [estoy] contenta por la vuelta de Bandana", reveló de movida al ser abordada en la vía pública.

Y entre las varias cuestiones a las que se refirió, dejó en claro que su amistad con Lissa, quien también denunció a García Gómez, está intacta. "No sé quién está pensando que soy desagradecida con Lissa porque la invité para el Gran Rex, pero se sentía mal. Está todo bien entre nosotras, por suerte", aseguró tratando de llevar tranquilidad.

Al tiempo que confió sincera: "Con mi mamá, mi familia también, recomponiendo", y sobre si habló con su mamá después de lo que pasó, la cantante fue clara: " Por supuesto, siempre ella acompañando, igual que mi papá, la mujer de mi papá y su familia. Somos una familia muy grande, por suerte muy contenida".

A esa altura de la nota fue que, viendo que la charla iba por el lado de los recientes episodios de público conocimiento, Lowrdez advirtió: "Yo no estoy lista para hablar realmente de algo que es muy doloroso para mí", mientras reveló que estaba comenzando una nueva terapia.