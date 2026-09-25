"¿Cómo puede ser?": el dolor de una madre tras la muerte de su hijo

Por ese motivo, familiares y allegados se concentrarán este viernes desde las 19 en la plaza departamental de Caucete, bajo una consigna concreta: pedir que la muerte de Miguel “no quede impune”.

Uno de los principales cuestionamientos de la familia está relacionado con la situación procesal de Coria. Según lo que la familia conoció durante la audiencia de formalización del martes 22 de septiembre, el imputado tendría una causa previa. A partir de esa información, Lorena sostiene que debería permanecer detenido mientras se desarrolla la investigación por la muerte de su hijo.

La madre remarca que su pedido no significa anticipar una condena, sino que busca que el imputado permanezca privado de su libertad durante el período establecido para reunir pruebas y esclarecer lo ocurrido.

La situación será uno de los ejes de la movilización que se realizará este viernes en Caucete.

El choque ocurrió el sábado 19 de septiembre, cerca de las 9 de la mañana. La hipótesis que sostiene la familia, a partir de los testimonios que recibió, es que ambos vehículos circulaban en el mismo sentido cuando el Peugeot habría realizado una maniobra para girar en U.

Según ese relato, Miguel habría intentado esquivar al automóvil, pero terminó impactando contra el vehículo. El golpe fue de tal magnitud que sufrió graves lesiones y murió como consecuencia del siniestro.

Lorena sostiene que la maniobra habría estado relacionada con que el conductor del automóvil se había pasado de la ubicación hacia la que debía dirigirse y habría intentado retomar el recorrido mediante un giro brusco.

La familia considera fundamental que estos aspectos sean esclarecidos durante la investigación.

Detrás del reclamo judicial está también la historia de Miguel, un joven de 23 años al que su mamá describe como “muy amiguero” y “muy sociable”. Lorena recordó que había hablado con él el viernes, apenas un día antes de la tragedia. Miguel le había contado que al día siguiente debía trabajar y que por eso tenía que acostarse temprano.

Había regresado a San Juan el 15 de julio, después de trabajar durante una temporada en Buenos Aires. Mientras esperaba una nueva convocatoria para octubre, había comenzado a trabajar como mozo junto a su hermana en la zona de la Difunta Correa.

Ya llevaba algunas semanas con ese trabajo y el sábado tenía previsto cumplir nuevamente con su jornada, pero nunca llegó. Ahora, su familia intenta reconstruir las últimas horas de Miguel y, al mismo tiempo, espera que la investigación permita determinar con precisión cómo ocurrió el choque.

La familia decidió convertir el dolor en un reclamo público. Este viernes, desde las 19, se concentrará en la plaza departamental de Caucete. El pedido será por el avance de la investigación y, especialmente, por la situación del imputado.

Para Lorena, la prioridad es que se esclarezcan todas las circunstancias que rodearon la muerte de su hijo y que el caso tenga una respuesta judicial. “Yo eso es lo que pido, justicia”, resumió la mujer.