Preocupación por Daniel Osvaldo: dieron nuevos detalles sobre su estado de salud

Más allá del parte estrictamente médico, se dieron a conocer detalles sobre su entorno y su situación socioeconómica actual. Según reveló De Brito, el exfutbolista no cuenta con obra social, por lo que de las gestiones y el seguimiento de su atención médica se encargó un hermano que se desempeña como funcionario público.

En la actualidad, el exjugador de la Selección de Italia vive en la localidad bonaerense de Banfield, donde alquila una vivienda cerca de la cancha del club del mismo nombre.

En estos momentos difíciles, Osvaldo se encuentra permanentemente acompañado por sus hermanos Valeria y Jonhy, quienes actúan como su principal sostén en el centro de salud.

Antes de esta internación, Osvaldo estaba abocado a sus proyectos musicales y tenía prevista una presentación junto a su banda para el 31 de octubre en Café Berlín. También llevaba adelante un ciclo de entrevistas.

La noticia generó un profundo impacto en el ambiente deportivo y artístico, a la espera de un nuevo parte médico oficial que detalle la evolución de su cuadro de salud.