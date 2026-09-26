Norris pidió una sanción para Colapinto: "Esa forma de conducir no merece estar en la Fórmula 1"

La fuerte crítica de Lando Norris a Franco Colapinto

Después de abandonar, Norris se refirió al accidente y cuestionó con dureza la maniobra del argentino. El piloto británico consideró que la FIA debería ser más estricta ante este tipo de situaciones y planteó incluso la posibilidad de suspender a los responsables.

“No lo he visto. Simplemente me sacaron de la carrera. Creo que la FIA debería ser más estricta y empezar a imponer suspensiones por este tipo de cosas. Es una imprudencia. Esta gente debería ser suspendida porque eso no es conducir; eso no merece estar en la Fórmula 1”, afirmó Norris, visiblemente molesto.

El abandono tuvo un costo importante para McLaren, que perdió a uno de sus pilotos en una carrera en la que buscaba sumar puntos.

Colapinto asumió la responsabilidad y pidió disculpas

A diferencia de Norris, Colapinto no puso excusas al momento de explicar lo ocurrido. El argentino reconoció completamente su error y pidió disculpas a su equipo, a Gasly y también a Norris.

“Simplemente un gran error. Bloqueé completamente con los neumáticos fríos y los frenos fríos y quedé fuera de control. No hay mucho más que decir aparte de pedirle disculpas al equipo, a Pierre y también a Lando”, explicó después de la carrera.

De esta manera, los dos Alpine quedaron fuera de carrera y Norris tampoco pudo completar el Gran Premio de Azerbaiyán. El equipo francés perdió así la posibilidad de sumar puntos con sus dos pilotos, mientras que Colapinto quedó expuesto a una posible sanción de la FIA por el incidente.