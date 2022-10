Director del CEMEC: "No es el primer desaire que nos hace Siemens Healthineers"

Jorge Serer, director del Cemec, se refirió al faltazo de Siemens Healthineers a la reunión con la provincia por el tomógrafo fallado. "Estuve a cargo de la coordinación y sin motivos los directivos de Siemens Healthineers no concurrieron a la fiscalía. Hicimos varios llamados y hasta altas horas de la noche no respondieron. Luego de ello explicaron que uno de ellos tuvo un inconveniente, pero no dieron detalles. Nos pareció un desaire, pero no es el primero", argumentó.