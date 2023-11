Diputados sanjuaninos y funcionarios de Orrego expresaron su posición

Emilio Achem, futuro secretario de Gobierno de Orrego: Es claro que han continuado con el guión de campaña. Ninguno de los dos ha tocado temas que sean sensibles para ellos, por lo tanto me parece que el debate no aportó nada nuevo. Ninguno de los dos habló de economía en sus temas más calientes. Uno como ministro, el otro como se presenta como economista en su punto más fuerte sin embargo no hubo debate en eso. El tema energético, el tema de deuda externa, el tema de estabilidad cambiaria, nada de eso se tocó. Por lo tanto me parece que siguieron el mismo guión de campaña y ene se aspecto se centraron en las dos críticas habituales en donde los dos candidatos están protegidos. A la ciudadanía no le importa que a Massa le diga que es un mentiroso, tampoco a la ciudadanía le importa que Milei dice cosas que no puede sostener. No aportó nada, es más de lo mismo. El debate fue neutro para los dos, creo que eso buscaron y eso lograron. La definición quedará para el domingo.