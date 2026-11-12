Diputados aprobó acuerdos contra la trata y asistencia por consumos problemáticos

Convenios educativos e institucionales

Durante la sesión también se aprobó el convenio entre el Ministerio de Familia y Desarrollo Humano y la Universidad Católica de Cuyo para implementar un Sistema de Pasantías Educativas, destinado a brindar oportunidades de capacitación y formación profesional a estudiantes.

El proyecto obtuvo 26 votos positivos y dos negativos.

Por otra parte, se ratificó el Convenio Marco de Colaboración entre el Ministerio de Gobierno y Obras Sanitarias Sociedad del Estado (OSSE), que contempla acciones de asistencia técnica y cooperación entre ambas instituciones. La votación registró 22 votos positivos, dos negativos y nueve abstenciones.

También se aprobó un convenio de colaboración entre el Ministerio de Justicia de la Nación y el Ministerio de Gobierno de San Juan, con el objetivo de desarrollar proyectos conjuntos, capacitaciones e intercambios de información.

Reconocimiento al papa León XIV

Otro de los temas abordados fue el reconocimiento institucional al papa León XIV por su visita apostólica a la Argentina, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre de 2026.

La declaración destacó la trascendencia histórica, espiritual y cultural de la visita, además de los valores de paz, fraternidad, solidaridad y diálogo que representa.

Un proyecto deportivo volvió a comisión

Por último, al inicio de la sesión, los diputados resolvieron enviar nuevamente a comisión un proyecto presentado por el interbloque Cambia San Juan que propone modificar la Ley 871-G de regulación del deporte.

La iniciativa busca establecer la obligatoriedad de un examen psicotécnico para profesores, profesionales y personas que desempeñen u organicen tareas en instituciones deportivas públicas, privadas o mixtas.

De esta manera, la Legislatura avanzó con una agenda que incluyó iniciativas sociales, educativas y de cooperación entre organismos, mientras que el proyecto vinculado a la regulación deportiva continuará en etapa de análisis.