Mauro Icardi se presentó finalmente esta mañana en la fiscalía de Tigre para realizar su declaración espontánea sobre lo ocurrido con su hija el viernes pasado, por lo que Wanda Nara lo denunció. La presentación del futbolista era esperada en medio de un escándalo que no deja de crecer.
Icardi se presentó en la fiscalía por el episodio con su hija
"Él declaró que esa noche no ocurrió nada. La nena quería ir a una juntada, él se la negó, y se armó una discusión en torno a eso. Se aportó una cierta cantidad de evidencia, videos, y demás", explicó su abogado.