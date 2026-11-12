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Icardi se presentó en la fiscalía por el episodio con su hija

"Él declaró que esa noche no ocurrió nada. La nena quería ir a una juntada, él se la negó, y se armó una discusión en torno a eso. Se aportó una cierta cantidad de evidencia, videos, y demás", explicó su abogado.

Mauro Icardi se presentó finalmente esta mañana en la fiscalía de Tigre para realizar su declaración espontánea sobre lo ocurrido con su hija el viernes pasado, por lo que Wanda Nara lo denunció. La presentación del futbolista era esperada en medio de un escándalo que no deja de crecer.

Al dejar el lugar, su abogado, Francisco Oneto, contó cómo fue la declaración: "Declaró todo lo que pasó. Dio su versión de los hechos. No hubo agresiones hacia su hija. Están negadas las agresiones".

Además, el letrado detalló qué dijo Icardi sobre aquella noche: "Él declaró que esa noche no ocurrió nada. La nena quería ir a una juntada, él se la negó, y se armó una discusión en torno a eso. Se aportó una cierta cantidad de evidencia, videos, y demás".

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El conflicto estalló el viernes 6 de noviembre, cuando Wanda Nara denunció al delantero por presuntas lesiones leves contra la menor. Desde entonces, hubo un operativo policial, allanamientos y estudios médicos a la niña, y se dictó una medida de restricción de acercamiento para el futbolista.

La causa sigue en curso. La defensa de Icardi sostiene que el relato de la menor tiene inconsistencias, y se esperan los resultados del nuevo reconocimiento médico que se ordenó en el expediente. Lo que se conoce hasta ahora son las versiones de las partes, y no hay una resolución de la Justicia.

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