Icardi se presentó en la fiscalía por el episodio con su hija

Al dejar el lugar, su abogado, Francisco Oneto, contó cómo fue la declaración: "Declaró todo lo que pasó. Dio su versión de los hechos. No hubo agresiones hacia su hija. Están negadas las agresiones".

Además, el letrado detalló qué dijo Icardi sobre aquella noche: "Él declaró que esa noche no ocurrió nada. La nena quería ir a una juntada, él se la negó, y se armó una discusión en torno a eso. Se aportó una cierta cantidad de evidencia, videos, y demás".