Una investigación encabezada por la Unidad Fiscal de Delitos Informáticos y Estafas del Ministerio Público de San Juan logró recuperar aproximadamente $3.800.000 provenientes de una estafa virtual con criptomonedas y restituirlos a su dueño. La celeridad de las medidas judiciales permitió bloquear el saldo disponible en una plataforma de intercambio antes de que fuera transferido hacia cuentas externas.
Estafas recuperó casi $4 millones de una defraudación en criptomonedas
La investigación de la Unidad Fiscal de Delitos Informáticos y Estafas del Ministerio Público de San Juan permitió congelar activos en una plataforma de intercambio y restituir aproximadamente $3.800.000 a la víctima.