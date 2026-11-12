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Estafas recuperó casi $4 millones de una defraudación en criptomonedas

La investigación de la Unidad Fiscal de Delitos Informáticos y Estafas del Ministerio Público de San Juan permitió congelar activos en una plataforma de intercambio y restituir aproximadamente $3.800.000 a la víctima.

Una investigación encabezada por la Unidad Fiscal de Delitos Informáticos y Estafas del Ministerio Público de San Juan logró recuperar aproximadamente $3.800.000 provenientes de una estafa virtual con criptomonedas y restituirlos a su dueño. La celeridad de las medidas judiciales permitió bloquear el saldo disponible en una plataforma de intercambio antes de que fuera transferido hacia cuentas externas.

El caso se inició el pasado 2 de octubre tras la denuncia de un hombre que había sido contactado en agosto por personas que se presentaban como asesores financieros a través de WhatsApp. Bajo sus indicaciones, el damnificado descargó aplicaciones, abrió una cuenta en la firma Ripio e incluso solicitó préstamos en el Banco Galicia y el Banco de la Nación Argentina para ampliar su capital. En total, llegó a depositar $14.260.000 y transfirió criptoactivos por unos $12.140.340 a direcciones externas. La víctima advirtió el engaño cuando le exigieron un nuevo pago de $8.000.000 bajo la excusa de poder retirar sus supuestas ganancias.

A partir de la denuncia, la Fiscalía libró un oficio urgente a Ripio - Moonbird SRL con el levantamiento del secreto bancario y la orden de congelar los fondos remanentes. El informe de la plataforma confirmó que aún quedaba un saldo bloqueado de 2.329,47616 USDT —cerca de $3.800.000—, por lo que el Ministerio Público solicitó al juez de Control de Garantías, Dr. Juan Gabriel Meglioli, la reversión del dinero. El 11 de noviembre, el denunciante confirmó la acreditación del importe en su cuenta bancaria. Si bien no se logró identificar a los autores —quienes operaron con líneas del exterior y billeteras sin titular—, la causa destacó la importancia de denunciar de inmediato.

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Recomendaciones de la UFI ante estafas virtuales

Desde el organismo judicial recordaron a la población tomar recaudos básicos antes de operar con activos digitales: desconfiar de rendimientos extraordinarios en poco tiempo, no solicitar créditos bancarios por sugerencia de desconocidos, nunca entregar claves o códigos de autenticación y rechazar cualquier pedido de depósito adicional para "liberar" ganancias. Ante la sospecha de un fraude, recomendaron cortar todo contacto, guardar capturas de chats, comprobantes y direcciones de billeteras, y radicar la denuncia de forma inmediata.

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