Estafas recuperó casi $4 millones de una defraudación en criptomonedas

El caso se inició el pasado 2 de octubre tras la denuncia de un hombre que había sido contactado en agosto por personas que se presentaban como asesores financieros a través de WhatsApp. Bajo sus indicaciones, el damnificado descargó aplicaciones, abrió una cuenta en la firma Ripio e incluso solicitó préstamos en el Banco Galicia y el Banco de la Nación Argentina para ampliar su capital. En total, llegó a depositar $14.260.000 y transfirió criptoactivos por unos $12.140.340 a direcciones externas. La víctima advirtió el engaño cuando le exigieron un nuevo pago de $8.000.000 bajo la excusa de poder retirar sus supuestas ganancias.

A partir de la denuncia, la Fiscalía libró un oficio urgente a Ripio - Moonbird SRL con el levantamiento del secreto bancario y la orden de congelar los fondos remanentes. El informe de la plataforma confirmó que aún quedaba un saldo bloqueado de 2.329,47616 USDT —cerca de $3.800.000—, por lo que el Ministerio Público solicitó al juez de Control de Garantías, Dr. Juan Gabriel Meglioli, la reversión del dinero. El 11 de noviembre, el denunciante confirmó la acreditación del importe en su cuenta bancaria. Si bien no se logró identificar a los autores —quienes operaron con líneas del exterior y billeteras sin titular—, la causa destacó la importancia de denunciar de inmediato.