Diez caballos faenados en seis días y un reclamo urgente por más controles

En esa misma línea, también apuntó contra la falta de controles en otros puntos de la provincia. “En Rawson, que es un departamento muy abandonado, la Policía ve caballos cargados y no son capaces de pararlos”, afirmó.

Uno de los episodios que más conmoción generó ocurrió en San Martín, donde un caballo perteneciente a un trabajador rural fue robado y posteriormente hallado faenado. “Con mucho esfuerzo el dueño lo alimentaba y lo criaba, se lo robaron y lo encontró faenado a cinco kilómetros de su finca”, relató Castro.

Frente a este escenario, el proteccionista insistió en la necesidad de avanzar con normativas más estrictas y controles efectivos. “Hemos presentado varios proyectos en la Cámara de Diputados para prohibir la tracción a sangre, con distintas cláusulas. Hablamos con cinco o seis diputados y tuvimos reuniones, pero nunca se aprobó nada, siempre quedó en la nada”, lamentó.

Además, advirtió que la problemática no se limita al faenamiento. “Hay gente irresponsable que cuando sus animales se enferman los llevan a un descampado y los abandonan para que mueran. Seguimos sin una ley que los proteja y los carreteleros siguen golpeando a los animales con cadenas”, sostuvo.

Según precisó, en lo que va del año ya se registraron 10 caballos faenados y otros tantos abandonados en descampados, una situación que atraviesa a casi todos los departamentos sanjuaninos. Las denuncias correspondientes fueron realizadas en cada caso, con el objetivo de identificar a los responsables.

El mensaje difundido en redes sociales tuvo una amplia repercusión, con numerosos comentarios y reposteos que reflejan la preocupación social por una problemática que vuelve a quedar en el centro del debate público.

Por decisión editorial y en resguardo de criterios éticos, este medio optó por no publicar imágenes de los animales hallados. Las fotografías disponibles resultan de extrema sensibilidad y presentan escenas gráficas que pueden afectar a los lectores. La información se difunde con el objetivo de visibilizar la gravedad de la situación sin exponer contenido explícito.