Desde este viernes queda habilitada la playa del Dique Punta Negra

La temporada de playas sanjuaninas comienza oficialmente este viernes con novedades en Punta Negra, Ullum y Las Moras. Habrá nuevos sectores habilitados, refuerzo de guardavidas y mayor oferta gastronómica.

La cuenta regresiva terminó. Desde este viernes quedarán habilitadas las playas del Dique Punta Negra, el Embarcadero de Ullum y la zona del río San Juan en calle Las Moras, marcando el inicio de la temporada estival en los espejos de agua más concurridos de la provincia.

Entre las principales novedades, el Dique Punta Negra contará con un nuevo sector de baño, ubicado en la zona este, entre el embarcadero y el mirador 6. El área estará delimitada con boyas y vigilada por Seguridad Náutica, con la incorporación de ocho nuevos guardavidas que comienzan su labor esta semana.

Además, se ampliará el horario de permanencia en la playa: aunque no estará permitido bañarse después del atardecer, los visitantes podrán permanecer en el lugar durante la noche, algo que hasta la temporada pasada estaba restringido.

La medida apunta a favorecer la recreación y el turismo interno, acompañada por una mayor oferta de stands gastronómicos y servicios en los paradores.

El espacio de estacionamiento en Punta Negra será más limitado que en años anteriores, debido a la elevación del nivel del dique durante el invierno, aunque se evalúan alternativas para ampliar la capacidad de ingreso de vehículos.

En paralelo, avanzan las obras de cinco nuevos miradores con infraestructura adaptada para el turismo, que estarán disponibles en los primeros días de diciembre. También se analiza una propuesta privada para la construcción de ecodomos y un restó en medio del dique, proyecto que aún se encuentra en evaluación.

Por su parte, en el Embarcadero de Ullum y en el río San Juan (zona de Las Moras) también se ampliará el sector de baño y control, apuntando a reforzar la seguridad en sitios donde se espera una gran convocatoria, sobre todo de jóvenes.

Las autoridades remarcaron que el horario de habilitación del baño será hasta media hora antes de la puesta del sol, recordando la importancia del respeto a las normas para evitar accidentes.

Con nuevas áreas, más servicios y un entorno natural imponente, Punta Negra se prepara para recibir a miles de visitantes en una temporada que promete ser una de las más concurridas de los últimos años.

