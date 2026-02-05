"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > Anchipurac

Música, astronomía y relax: las apuestas de Anchipurac y Punta Negra para San Valentín

Con opciones que van desde los $15.000, los centros turísticos y ambientales ofrecen actividades que integran charlas sobre el universo, degustaciones y recorridos nocturnos.

Con motivo del próximo Día de San Valentín, la provincia suma dos eventos destacados para quienes buscan escapar de las cenas tradicionales. Tanto el Dique Punta Negra como el Centro Ambiental Anchipurac abrirán sus puertas de noche con actividades que integran la naturaleza, el deporte y la ciencia.

1. "Volvete a enamorar": Aventura nocturna en kayak

El Parador Punta Negra invita a una celebración fuera de lo convencional bajo las estrellas en uno de los espejos de agua más importantes de San Juan.

Te puede interesar...

  • Fecha y hora: Sábado 14 de febrero a las 20:00 hs.

  • Lugar: Instalaciones del Parador Punta Negra.

  • Costo: $60.000 por pareja.

  • La experiencia: Incluye navegación en kayak (con experiencia previa en el agua) y un refrigerio compuesto por un sándwich de jamón y queso con jugo natural por persona.

  • Reservas: Los cupos son limitados y los interesados deben comunicarse al 264 453-2546.

parador

2. Noche de astros, música y sabores en Anchipurac

Por su parte, el Centro de Formación Ambiental Anchipurac propone una velada que une ciencia, arte y gastronomía local al pie del cerro Parkinson, en Rivadavia.

  • Fecha y hora: Sábado 14 de febrero a las 21:00 hs.

  • Lugar: Calle 5 y Pelegrini, Rivadavia.

  • Costo: $15.000 para adultos y $12.500 para menores de hasta 17 años.

  • La experiencia: La jornada inicia con una visita guiada nocturna por el edificio sustentable, seguida de observación con telescopios y una charla astronómica. El ambiente será amenizado por el violinista Esteban Ferres, acompañado de una degustación de vinos de Bodega Argus y chocolates de Kokolate.

  • Inscripciones: Se realizan a través del sitio web www.turismoencontexto.com o consultando al 264 542-9117.

Temas

Te puede interesar