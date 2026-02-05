Con motivo del próximo Día de San Valentín, la provincia suma dos eventos destacados para quienes buscan escapar de las cenas tradicionales. Tanto el Dique Punta Negra como el Centro Ambiental Anchipurac abrirán sus puertas de noche con actividades que integran la naturaleza, el deporte y la ciencia.
Música, astronomía y relax: las apuestas de Anchipurac y Punta Negra para San Valentín
Con opciones que van desde los $15.000, los centros turísticos y ambientales ofrecen actividades que integran charlas sobre el universo, degustaciones y recorridos nocturnos.