Paso de Agua Negra habilitado: horario y recomendaciones para este viernes

Para garantizar un cruce seguro, las autoridades emitieron las siguientes recomendaciones para los conductores:

Horario de operación : El paso fronterizo está abierto de 07:00 a 17:00 horas .

Seguridad vial : Es obligatorio circular con las luces bajas encendidas y respetar estrictamente los límites de velocidad establecidos.

Precaución: Se solicita conducir con precaución a lo largo de todo el camino.

Para consultar cualquier cambio de último momento debido a las condiciones climáticas en alta montaña, se recomienda ingresar al sitio web oficial: https://aguanegra.sanjuan.gob.ar/.