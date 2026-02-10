Una imprudencia al volante provocó un accidente que generó preocupación en la mañana de este martes en el corazón de Caucete. Alrededor de las 9:30, frente a la sucursal del Banco San Juan, un automóvil realizó una maniobra prohibida y terminó embistiendo a dos personas que intentaban cruzar la calle.
Un error al volante dejó a dos peatones heridos en pleno centro de Caucete
Ocurrió esta mañana en pleno centro. La automovilista intentó retomar por el boulevard y embistió a un hombre de 77 años y a su hija. Afortunadamente, están fuera de peligro.