Un error al volante dejó a dos peatones heridos en pleno centro de Caucete

De acuerdo a las pericias preliminares, la conductora circulaba por la avenida cuando decidió realizar un giro en "U", una maniobra peligrosa y no permitida en ese sector. En ese movimiento, no advirtió la presencia de los peatones y atropelló a un jubilado de apellido Villafañe, de 77 años, y a su hija de 38, quienes transitaban correctamente por la zona del boulevard.

El impacto provocó la caída de ambos damnificados sobre el asfalto. Rápidamente se dio aviso a los servicios de emergencia, quienes asistieron a las víctimas en el lugar.

Por precaución, padre e hija fueron trasladados en ambulancia al Hospital César Aguilar para una revisión más exhaustiva. Si bien presentaban politraumatismos y golpes varios, fuentes médicas indicaron que, en principio, las lesiones no revestirían gravedad.

En el lugar trabajó personal de la Comisaría 9ª, que procedió al secuestro del vehículo para las actuaciones legales correspondientes por el siniestro vial.