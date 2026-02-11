Tres días de fiesta en espacios públicos: así será el carnaval en Capital
La Ciudad de San Juan organiza tres propuestas gratuitas con música, gastronomía y actividades solidarias para celebrar el carnaval en plazas y espacios culturales.
La Municipalidad de la Ciudad de San Juan lanzó una agenda especial para celebrar el carnaval con actividades abiertas, gratuitas y pensadas para toda la comunidad, que se desarrollarán durante tres jornadas en distintos espacios públicos.
A través de la Secretaría de Turismo, Cultura y Educación, la gestión municipal propone un fin de semana cargado de música, arte, gastronomía y acciones solidarias, con el objetivo de promover el encuentro y el uso del espacio público.
La primera cita será este sábado 14 de febrero, desde las 20 horas, en la Plaza Hipólito Yrigoyen, donde se realizará “El carnaval que enamora”. La propuesta incluirá paseo gastronómico, espectáculos en vivo y sorteos para quienes asistan con disfraz o mascarita.
En el escenario se presentarán Palo Santto y Etnia Latina, con la animación de Edu Farías y el cierre a cargo del DJ Puli Portillo. Además, la jornada tendrá un perfil solidario: se recibirán alimentos no perecederos y elementos de higiene, que serán canalizados por Cáritas para personas afectadas por recientes temporales.
El domingo 15 de febrero, desde las 18 horas, el Centro Cultural Estación San Martín será sede de “La música de nuestros carnavales”, en el marco del tradicional paseo “Plaza y Arte”. Allí, Cultura Disco ofrecerá un recorrido musical por los carnavales populares, acompañado por artesanos y propuestas gastronómicas.
La programación continuará el lunes 16 de febrero, desde las 20 horas, en el mismo espacio, con “Syrah: el corazón de nuestra tierra está de fiesta”, una iniciativa que busca revalorizar uno de los varietales más representativos de la provincia.
La actividad incluirá el Paseo del Syrah, guiado por la sommelier Adriana Pujado, degustaciones, DJ set y pintura en vivo, combinando cultura, identidad y producción local.
Desde el municipio destacaron que las tres jornadas buscan fortalecer la vida cultural, fomentar la participación comunitaria y consolidar los espacios públicos como ámbitos de encuentro y celebración en la Ciudad de San Juan.