Tres días de fiesta en espacios públicos: así será el carnaval en Capital

En el escenario se presentarán Palo Santto y Etnia Latina, con la animación de Edu Farías y el cierre a cargo del DJ Puli Portillo. Además, la jornada tendrá un perfil solidario: se recibirán alimentos no perecederos y elementos de higiene, que serán canalizados por Cáritas para personas afectadas por recientes temporales.

El domingo 15 de febrero, desde las 18 horas, el Centro Cultural Estación San Martín será sede de “La música de nuestros carnavales”, en el marco del tradicional paseo “Plaza y Arte”. Allí, Cultura Disco ofrecerá un recorrido musical por los carnavales populares, acompañado por artesanos y propuestas gastronómicas.

La programación continuará el lunes 16 de febrero, desde las 20 horas, en el mismo espacio, con “Syrah: el corazón de nuestra tierra está de fiesta”, una iniciativa que busca revalorizar uno de los varietales más representativos de la provincia.

La actividad incluirá el Paseo del Syrah, guiado por la sommelier Adriana Pujado, degustaciones, DJ set y pintura en vivo, combinando cultura, identidad y producción local.

Desde el municipio destacaron que las tres jornadas buscan fortalecer la vida cultural, fomentar la participación comunitaria y consolidar los espacios públicos como ámbitos de encuentro y celebración en la Ciudad de San Juan.