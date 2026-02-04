Banco San Juan sumó nueva tecnología inclusiva con "Háblalo"

“La accesibilidad es un pilar fundamental en nuestra misión de brindar un servicio financiero verdaderamente inclusivo y sin barreras. La integración de Háblalo a nuestro ecosistema de atención permite que más personas puedan realizar sus gestiones de manera autónoma, segura y cómoda, sin depender de intérpretes o acompañantes y respetando sus propios tiempos de comunicación”, afirmaron desde Banco San Juan.

Por su parte, Mateo Salvatto, creador de Háblalo y fundador de Asteroid, destacó: “La inclusión no es solo un valor, es una necesidad. Nos llena de orgullo ver cómo cada vez más bancos se suman a este camino, demostrando que la tecnología puede ser una gran aliada para derribar barreras. La llegada de Hablalo a Banco San Juan es un paso más hacia un país más accesible para todos.”

¿Qué permite hacer Háblalo?

La tecnológica de Hablalo ya está presente en más de 75 países y asiste a más de 500.000 personas en todo el mundo: es 100% gratuita, está disponible en más de 20 idiomas y puede utilizarse sin necesidad de conexión a internet.

Háblalo es una aplicación que funciona como un puente de comunicación entre personas que encuentran barreras para comunicarse y quienes las atienden en comercios, servicios o instituciones.

A través de diferentes herramientas combinadas, Háblalo permite:

* Convertir voz en texto y texto en voz, facilitando el intercambio entre personas que no pueden hablar, que hablan poco o que no escuchan bien, y el personal de atención.

* Transcripción y traducción simultánea en tiempo real, lo que facilita la comunicación en distintos idiomas o cuando la velocidad del habla es una barrera.

* Uso de pictogramas y mensajes visuales, muy útiles para quienes se expresan mejor a través de imágenes o necesitan apoyos visuales para comprender.

* Frases de rápido acceso y rutas orientativas, que permiten guardar mensajes frecuentes (por ejemplo: “Quiero hacer una consulta sobre mi tarjeta”, “Necesito recuperar la clave”, etc.) y agilizar las gestiones.

* Texto predictivo adaptado a cada persona, que simplifica y acelera la escritura.

* Interfaz 100% personalizable según la necesidad de cada usuario: alto contraste, letras en mayúscula, tipografía amigable para personas con dislexia, idioma de interfaz, velocidad y forma de reproducción, entre otras opciones.

Con esta iniciativa, Banco San Juan profundiza su compromiso con la inclusión y la modernización de sus servicios.