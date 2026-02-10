"
El Gobierno activó antes de tiempo los créditos para cosecha y acarreo

Las líneas ofrecen tasas subsidiadas y plazos más convenientes que el sistema bancario tradicional.

El Gobierno de San Juan puso en marcha antes de tiempo las líneas de crédito destinadas a cosecha y acarreo, con el objetivo de acompañar a viñateros y productores agropecuarios en una etapa clave del calendario productivo.

Por primera vez, en los primeros días de febrero ya se aprobaron solicitudes de financiamiento tanto a través del Banco San Juan como desde la Agencia Calidad San Juan, lo que permitió que más de cien carpetas estén habilitadas para el cobro de los créditos.

La medida responde a un pedido expreso del gobernador Marcelo Orrego, quien solicitó adelantar el lanzamiento de estas herramientas financieras para atender la demanda del sector productivo, que cada año debe afrontar los elevados costos de recolección y traslado de la producción.

Desde la Agencia Calidad San Juan ingresaron alrededor de 100 solicitudes. De ese total, 40 ya se encuentran listas para recibir la financiación, por un monto de $441 millones, mientras que las restantes continúan en proceso de evaluación.

En tanto, a través del Banco San Juan se presentaron 15 pedidos de crédito, de los cuales cinco ya fueron aprobados, con un desembolso total de $1.264 millones otorgados hasta el momento.

Líneas de financiamiento vigentes

Las herramientas disponibles contemplan préstamos con tasas subsidiadas y plazos de devolución más convenientes que los ofrecidos por el sistema bancario tradicional.

Agencia Calidad San Juan dispone de una línea total de $2.500 millones, destinada a la cosecha de uvas, olivos, pistachos, tomates y otros cultivos, además de la compra de insumos para la elaboración de mostos. Los montos alcanzan hasta $12 millones por productor para cosecha y hasta $20 millones por empresa para insumos, con un plazo de devolución de 12 meses y una tasa equivalente al 50% de la Badlar.

Por su parte, el Banco San Juan ofrece una línea de $7.000 millones para cosecha y elaboración de productos derivados, con montos de hasta $60 millones por productor y hasta $400 millones por empresa, según calificación bancaria, y con un subsidio provincial del 20% sobre la tasa TAMAR.

Más herramientas de apoyo

De manera complementaria, la Provincia también puso a disposición líneas a través de Fiduciaria San Juan, por $400 millones, destinadas a capital de trabajo para la compra de insumos agrícolas.

Además, se lanzó un esquema de financiamiento del consumo eléctrico estacional agroindustrial, que permitirá a establecimientos con alto consumo eléctrico durante la etapa de elaboración financiar en hasta seis cuotas sin interés los consumos de enero a abril de 2026.

