El Gobierno activó antes de tiempo los créditos para cosecha y acarreo

Desde la Agencia Calidad San Juan ingresaron alrededor de 100 solicitudes. De ese total, 40 ya se encuentran listas para recibir la financiación, por un monto de $441 millones, mientras que las restantes continúan en proceso de evaluación.

En tanto, a través del Banco San Juan se presentaron 15 pedidos de crédito, de los cuales cinco ya fueron aprobados, con un desembolso total de $1.264 millones otorgados hasta el momento.

Líneas de financiamiento vigentes

Las herramientas disponibles contemplan préstamos con tasas subsidiadas y plazos de devolución más convenientes que los ofrecidos por el sistema bancario tradicional.

Agencia Calidad San Juan dispone de una línea total de $2.500 millones, destinada a la cosecha de uvas, olivos, pistachos, tomates y otros cultivos, además de la compra de insumos para la elaboración de mostos. Los montos alcanzan hasta $12 millones por productor para cosecha y hasta $20 millones por empresa para insumos, con un plazo de devolución de 12 meses y una tasa equivalente al 50% de la Badlar.

Por su parte, el Banco San Juan ofrece una línea de $7.000 millones para cosecha y elaboración de productos derivados, con montos de hasta $60 millones por productor y hasta $400 millones por empresa, según calificación bancaria, y con un subsidio provincial del 20% sobre la tasa TAMAR.

Más herramientas de apoyo

De manera complementaria, la Provincia también puso a disposición líneas a través de Fiduciaria San Juan, por $400 millones, destinadas a capital de trabajo para la compra de insumos agrícolas.

Además, se lanzó un esquema de financiamiento del consumo eléctrico estacional agroindustrial, que permitirá a establecimientos con alto consumo eléctrico durante la etapa de elaboración financiar en hasta seis cuotas sin interés los consumos de enero a abril de 2026.