Usó un celular robado y se delató sola: terminó vinculada a encubrimiento

La investigación condujo a una mujer de apellido Pacheco, quien fue vinculada al delito de encubrimiento. Con la autorización judicial correspondiente, se realizó un allanamiento en su domicilio, donde los efectivos recuperaron el teléfono marca Motorola.

Durante el procedimiento también se secuestró un televisor, que había sido sustraído en el mismo hecho.

El caso está bajo la órbita de la UFI Delitos Contra la Propiedad, que coordina las actuaciones para determinar la responsabilidad penal de la sospechosa y avanzar con la causa.

La Policía destacó la importancia de los rastreos digitales y la vinculación de datos en la nube, herramientas que cada vez resultan más determinantes en la recuperación de objetos robados.