Un curioso giro permitió a la Policía de San Juan resolver un robo ocurrido en el barrio Pie de Palo, en Caucete, en septiembre pasado. A partir de una investigación digital, efectivos de la Brigada de Investigaciones Este lograron rastrear un teléfono celular sustraído y recuperarlo junto con un televisor robado de la misma vivienda.
Usó un celular robado y se delató sola: terminó vinculada a encubrimiento
La Brigada Este de Caucete recuperó un celular y un televisor robados. Una mujer fue vinculada al caso luego de que fotos tomadas con el teléfono aparecieran en una cuenta de Google.