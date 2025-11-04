"
Usó un celular robado y se delató sola: terminó vinculada a encubrimiento

La Brigada Este de Caucete recuperó un celular y un televisor robados. Una mujer fue vinculada al caso luego de que fotos tomadas con el teléfono aparecieran en una cuenta de Google.

Un curioso giro permitió a la Policía de San Juan resolver un robo ocurrido en el barrio Pie de Palo, en Caucete, en septiembre pasado. A partir de una investigación digital, efectivos de la Brigada de Investigaciones Este lograron rastrear un teléfono celular sustraído y recuperarlo junto con un televisor robado de la misma vivienda.

El trabajo de los agentes comenzó cuando, tras acceder al correo electrónico asociado a la cuenta Google del celular, encontraron fotografías tomadas con el dispositivo después del robo. Esas imágenes resultaron clave para identificar a la persona que lo tenía en su poder.

Identificación y allanamiento

La investigación condujo a una mujer de apellido Pacheco, quien fue vinculada al delito de encubrimiento. Con la autorización judicial correspondiente, se realizó un allanamiento en su domicilio, donde los efectivos recuperaron el teléfono marca Motorola.

Durante el procedimiento también se secuestró un televisor, que había sido sustraído en el mismo hecho.

image

El caso está bajo la órbita de la UFI Delitos Contra la Propiedad, que coordina las actuaciones para determinar la responsabilidad penal de la sospechosa y avanzar con la causa.

La Policía destacó la importancia de los rastreos digitales y la vinculación de datos en la nube, herramientas que cada vez resultan más determinantes en la recuperación de objetos robados.

