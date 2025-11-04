"
Admitieron haber disparado en una disputa vecinal y evitaron la cárcel

Tras un tiroteo en el barrio Nuevo Cuyo, dos hombres reconocieron su participación y fueron condenados a un año de prisión condicional. Las víctimas, una mujer y un menor, resultaron heridos.

Una violenta gresca vecinal que terminó a los tiros en el interior del barrio Nuevo Cuyo, en La Bebida (Rivadavia), tuvo este martes su cierre judicial. Dos de los involucrados reconocieron haber disparado y fueron condenados a un año de prisión en suspenso, por lo que recuperaron la libertad inmediatamente después de la audiencia.

Los condenados son Jorge Gustavo Hourquebier, de 45 años, conocido como “El Loco”, y su hijo Ezequiel Báez, de 27, apodado “El Gallo”. Ambos admitieron haber participado en la balacera y aceptaron un juicio abreviado ante la jueza Mónica Lucero, quien homologó el acuerdo alcanzado con la fiscalía.

El episodio ocurrió durante la madrugada del domingo, cuando una discusión entre vecinas derivó en un violento enfrentamiento entre dos familias que viven a pocos metros de distancia. Según la investigación, Andrea Verónica Ocampo discutió con una mujer identificada como Aylin, y el cruce verbal escaló rápidamente hasta convertirse en una pelea física.

En medio del caos, Hourquebier y Báez llegaron al lugar y comenzaron a disparar contra el grupo contrario. Los proyectiles alcanzaron a Ocampo, quien sufrió una herida de bala en el glúteo izquierdo, y a un menor de 17 años, lesionado en la pantorrilla. Ambos fueron asistidos en el Hospital Rawson y dados de alta horas más tarde.

Tras el tiroteo, personal del Comando Oeste y de la Comisaría 38ª intervino en la zona y detuvo a tres sospechosos en el patio de una vivienda. Sin embargo, uno de ellos, Facundo Báez, fue luego desvinculado por falta de pruebas.

Durante la audiencia judicial, el fiscal explicó que las armas utilizadas no fueron halladas. “Los allanamientos dieron resultado negativo y se presume que fueron retiradas del lugar en un vehículo”, detalló.

Finalmente, la jueza Mónica Lucero resolvió condenar a Hourquebier y a Báez a un año de prisión condicional, al no registrar antecedentes penales. Ambos quedaron en libertad tras admitir su responsabilidad en los hechos.

