Admitieron haber disparado en una disputa vecinal y evitaron la cárcel

En medio del caos, Hourquebier y Báez llegaron al lugar y comenzaron a disparar contra el grupo contrario. Los proyectiles alcanzaron a Ocampo, quien sufrió una herida de bala en el glúteo izquierdo, y a un menor de 17 años, lesionado en la pantorrilla. Ambos fueron asistidos en el Hospital Rawson y dados de alta horas más tarde.

Tras el tiroteo, personal del Comando Oeste y de la Comisaría 38ª intervino en la zona y detuvo a tres sospechosos en el patio de una vivienda. Sin embargo, uno de ellos, Facundo Báez, fue luego desvinculado por falta de pruebas.

Durante la audiencia judicial, el fiscal explicó que las armas utilizadas no fueron halladas. “Los allanamientos dieron resultado negativo y se presume que fueron retiradas del lugar en un vehículo”, detalló.

Finalmente, la jueza Mónica Lucero resolvió condenar a Hourquebier y a Báez a un año de prisión condicional, al no registrar antecedentes penales. Ambos quedaron en libertad tras admitir su responsabilidad en los hechos.