Una violenta gresca vecinal que terminó a los tiros en el interior del barrio Nuevo Cuyo, en La Bebida (Rivadavia), tuvo este martes su cierre judicial. Dos de los involucrados reconocieron haber disparado y fueron condenados a un año de prisión en suspenso, por lo que recuperaron la libertad inmediatamente después de la audiencia.
Admitieron haber disparado en una disputa vecinal y evitaron la cárcel
Tras un tiroteo en el barrio Nuevo Cuyo, dos hombres reconocieron su participación y fueron condenados a un año de prisión condicional. Las víctimas, una mujer y un menor, resultaron heridos.