Un influencer desconoció a Anto Roccuzzo y vivió un desopilante momento

Así que el creador de contenidos se presentó y señaló: “Soy Ziv, el chico de los relojes. Amo absolutamente su reloj”. Frente a esta respuesta, la influencer y su grupo hicieron un gesto de comprensión y la rosarina terminó por admitir la marca del objeto.

Pero el momento más extraño no fue la cercanía de la cámara cuando el hombre le pidió que enseñe el reloj para que los espectadores lo vean y se quedó anonadado con la pieza, sino que a continuación, hizo una pregunta que incomodó a la esposa de Lio Messi.

“¿A qué se dedica?”, le consultó el influencer a Roccuzzo, quien volteó hacia su compañera, le preguntó “En serio?” y ella le indicó que no era necesario que respondiera. Cordialmente, la modelo saludó a la cámara con una gran sonrisa.

A la hora de compartir el video en sus redes sociales, Ziv escribió en el o conjunto: “¿A qué te dedicas? ¡Mira el programa! Una amable señora luce el nuevo reloj Tiffany Rope”. El contenido alcanzó los 61 mil “likes” a diferencia del resto de sus cortos que promediaban entre los 2 mil y menos de 100 reacciones.

Cuánto sale

La pieza elogiada por el influencer es un Tiffany Rope, valuada en 22.000 dólares según la página web oficial de la reconocida marca de joyas y accesorios.

image

“El reloj Rope de Tiffany fusiona tradición, arte y precisión, extendiendo el legado de la icónica colección de joyería Rope al mundo de la relojería. Combinando la maestría joyera con la experiencia relojera suiza, este reloj incorpora un avanzado movimiento solar que ofrece precisión y comodidad excepcionales. El reloj Rope es una elegante fusión de diseño, ingenio y sofisticación atemporal”, reza la descripción de la exclusiva pieza.