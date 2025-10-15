Decidieron no descontarle el día a los docentes que se sumaron al paro

“El gobernador ha dispuesto que no se realice el descuento. Entiende que, más allá de que las bases gremiales hayan decidido el paro, no es momento y no es correcto cargarles a los docentes sanjuaninos las responsabilidades de situaciones estrictamente de la política nacional”, explicó el secretario general de la Gobernación, Emilio Achem, en diálogo con Radio Colón.

Achem subrayó que los gremios locales dejaron en claro que la protesta no apuntaba contra el Gobierno sanjuanino. “Reconocieron que con la Provincia pudieron dialogar y alcanzar acuerdos. Pero con Nación no fue así, y eso motivó la medida de CTERA”, agregó.

El paro nacional incluyó reclamos por la convocatoria a la Paritaria Nacional Docente, la restitución del FONID, una nueva Ley de Financiamiento Educativo y un mayor presupuesto para infraestructura y educación técnica, entre otros puntos.

Una medida nacional con alto impacto local

En San Juan, la adhesión fue masiva y se desarrolló sin asistencia a los lugares de trabajo.

Desde los gremios consideraron la medida “contundente” y señalaron que el mensaje estaba dirigido al Gobierno de Javier Milei, al que acusan de haber recortado fondos educativos y congelado partidas clave.

Con la decisión de no descontar el día, la gestión de Orrego buscó marcar distancia de la disputa nacional, preservando el diálogo con los docentes locales y evitando un nuevo frente de conflicto en la provincia.