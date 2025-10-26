Debut de la boleta única: menos filas, voto rápido y críticas por la letra

Entre los aspectos positivos, se destacó la rapidez del procedimiento, la igualdad de condiciones para todos los frentes y el ahorro de papel, ya que se eliminaron las boletas sobrantes y la logística de reposición en las mesas.

Sin embargo, el estreno también dejó observaciones: la letra de la boleta fue considerada demasiado pequeña, lo que dificultó la lectura de nombres y frentes, y la calidad de impresión no fue óptima, con rostros borrosos en algunos casos. Además, algunos votantes mostraron reparos ante la imposibilidad de usar su propia lapicera o registrar una foto de recuerdo antes de marcar.

El cierre de los comicios fue tranquilo, sin incidentes ni demoras, y con niveles de participación similares a elecciones anteriores. A las 18 horas, la mayoría de las escuelas ya había concluido el proceso y se iniciaba el recuento de votos.

Por primera vez, el escrutinio se esperaba más ágil que en elecciones previas, con resultados provisorios disponibles desde las 21 horas a través del portal oficial resultados.elecciones.gov.ar.