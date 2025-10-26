La jornada electoral de este domingo en San Juan marcó un cambio histórico en la forma de votar. Por primera vez, los ciudadanos eligieron a sus representantes nacionales utilizando la Boleta Única de Papel (BUP), un sistema que buscó reducir costos, simplificar el proceso y ofrecer mayor transparencia.
Debut de la boleta única: menos filas, voto rápido y críticas por la letra
El nuevo sistema redujo los tiempos de votación y garantizó igualdad entre partidos, aunque los electores cuestionaron el tamaño de la letra y la calidad de impresión.