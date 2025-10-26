"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > debut

Debut de la boleta única: menos filas, voto rápido y críticas por la letra

El nuevo sistema redujo los tiempos de votación y garantizó igualdad entre partidos, aunque los electores cuestionaron el tamaño de la letra y la calidad de impresión.

La jornada electoral de este domingo en San Juan marcó un cambio histórico en la forma de votar. Por primera vez, los ciudadanos eligieron a sus representantes nacionales utilizando la Boleta Única de Papel (BUP), un sistema que buscó reducir costos, simplificar el proceso y ofrecer mayor transparencia.

Desde las primeras horas de la mañana, las escuelas del Gran San Juan y los departamentos alejados registraron un fluido movimiento de votantes, aunque sin las largas filas habituales. El nuevo método permitió una votación más ágil y ordenada, donde cada elector marcó con una lapicera al candidato elegido en una única hoja que incluía a todas las fuerzas políticas.

El diseño de la boleta sanjuanina agrupó a las nueve listas que compitieron en esta elección: Frente Por San Juan, Partido Libertario, Cruzada Renovadora, Hacemos, Fuerza San Juan, Evolución Liberal, Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad (FIT-U), Ideas de la Libertad y La Libertad Avanza. Cada ciudadano debía seleccionar su opción, doblar la boleta y depositarla en la urna, en reemplazo del tradicional sobre.

Te puede interesar...

Entre los aspectos positivos, se destacó la rapidez del procedimiento, la igualdad de condiciones para todos los frentes y el ahorro de papel, ya que se eliminaron las boletas sobrantes y la logística de reposición en las mesas.

Sin embargo, el estreno también dejó observaciones: la letra de la boleta fue considerada demasiado pequeña, lo que dificultó la lectura de nombres y frentes, y la calidad de impresión no fue óptima, con rostros borrosos en algunos casos. Además, algunos votantes mostraron reparos ante la imposibilidad de usar su propia lapicera o registrar una foto de recuerdo antes de marcar.

El cierre de los comicios fue tranquilo, sin incidentes ni demoras, y con niveles de participación similares a elecciones anteriores. A las 18 horas, la mayoría de las escuelas ya había concluido el proceso y se iniciaba el recuento de votos.

Por primera vez, el escrutinio se esperaba más ágil que en elecciones previas, con resultados provisorios disponibles desde las 21 horas a través del portal oficial resultados.elecciones.gov.ar.

Temas

Te puede interesar