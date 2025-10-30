El jueves 30 de octubre comenzó con una temperatura mínima de 9,2°C y cielo despejado, según el registro del SMN. A las 6 de la mañana, la humedad era del 73%, la presión atmosférica se ubicaba en 949 hPa, el viento soplaba del oeste a 4 km/h y la visibilidad era óptima, alcanzando los 15 kilómetros.
De nuevo el sol al mando: se viene un jueves bien primaveral en San Juan
El amanecer dejó una mínima de 9,2°C y cielo totalmente despejado. Para hoy se espera una jornada templada, con máxima de 25°C, humedad moderada y viento leve del oeste.