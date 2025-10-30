De nuevo el sol al mando: se viene un jueves bien primaveral en San Juan

Durante la jornada, el sol volverá a ser protagonista, con una temperatura máxima prevista de 25°C, lo que anticipa un día típicamente primaveral, ideal para actividades al aire libre.

El sol salió a las 06:39 y se pondrá a las 19:57, dejando casi trece horas y media de luz en una jornada que combinará mañana fresca y tarde agradable.