Cae el telón sobre Zunkets IFC: identificaron a quienes iniciaron la estafa

Zunkets IFC: cómo funcionaba la estafa

Los usuarios eran invitados a ingresar dinero a través de una billetera virtual, con la que transformaban los fondos en USDT (Tether), los llamados “dólares virtuales”. Luego, esos activos eran transferidos a un enlace proporcionado por la plataforma, desde donde se prometía la posibilidad de comprar y vender acciones con rendimientos diarios del 3% al 4% en dólares.

Todo formaba parte de una simulación digital cuidadosamente armada. Las cuentas que los usuarios veían en pantalla mostraban supuestas ganancias, pero en realidad no estaban respaldadas por dinero real. Cuando los operadores alcanzaban las cifras deseadas, bloqueaban la página, vaciaban las cuentas y las inversiones se desvanecían sin dejar rastro.

Los contactos con los inversores se realizaban a través de un número con prefijo +88, perteneciente a Asia, desde donde se gestionaba la aplicación y se enviaban instrucciones mediante traductores automáticos. Además, los servidores del sitio estaban alojados en Asia, lo que complica la trazabilidad de los fondos y el rastreo de los responsables.

En paralelo, los promotores locales mostraban cómo funcionaba el sistema y convencían a conocidos y familiares de invertir. Incluso algunos de ellos habrían sido los primeros en ingresar dinero, generando una apariencia de legitimidad antes de que la plataforma desapareciera.

Actualmente, la investigación se centra en rastrear el destino del dinero invertido, parte del cual habría sido canalizado mediante la plataforma Belo, utilizada por muchos usuarios para realizar las transferencias.

Desde la Fiscalía General instaron a todas las personas que aún no hayan hecho su denuncia a presentarse en la UFI Delitos Informáticos y Estafas, donde ya se registraron al menos diez denuncias formales, aunque se sospecha que el número real de afectados es mayor.

La causa continúa abierta y los investigadores buscan establecer la red internacional detrás de Zunkets IFC, una plataforma que prometía ganancias rápidas y terminó dejando pérdidas millonarias.