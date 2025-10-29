Cae el telón sobre Zunkets IFC: identificaron a quienes iniciaron la estafa
La Justicia sanjuanina identificó a los tres promotores locales de Zunkets IFC, la plataforma de inversiones que habría estafado a decenas de personas. Fueron contactados desde Singapur para difundir el sistema.
La Justicia de San Juan avanza con la investigación por una presunta estafa millonaria vinculada a la plataforma de inversiones Zunkets IFC, que habría afectado a decenas de sanjuaninos y a personas de otras provincias. La causa está en manos de la UFI Delitos Informáticos y Estafas, que intenta determinar el funcionamiento del sistema y el destino de los fondos.
Desde el Palacio de Tribunales informaron que los principales apuntados ya fueron identificados: dos hermanos y el esposo de una de ellas, señalados como los encargados de promocionar y divulgar la plataforma en la provincia. Según fuentes judiciales, estas personas no desarrollaron la criptomoneda, sino que fueron contactadas por individuos radicados en Singapur para difundir el proyecto en San Juan.
Embed
Zunkets IFC is a fraudulent platform targeting English- and Spanish-speaking investors in the Americas. The same group has already stolen tens of millions of dollars through fake brands including
La operatoria consistía en ofrecer un supuesto ingreso a Zunkets IFC mediante una “inscripción” mínima de 50 dólares, aunque la mayoría de los presuntos damnificados invirtió entre 1.000 y 2.000 dólares. En total, el perjuicio podría rondar los 300.000 dólares, según estimaciones judiciales.
Los usuarios eran invitados a ingresar dinero a través de una billetera virtual, con la que transformaban los fondos en USDT (Tether), los llamados “dólares virtuales”. Luego, esos activos eran transferidos a un enlace proporcionado por la plataforma, desde donde se prometía la posibilidad de comprar y vender acciones con rendimientos diarios del 3% al 4% en dólares.
Todo formaba parte de una simulación digital cuidadosamente armada. Las cuentas que los usuarios veían en pantalla mostraban supuestas ganancias, pero en realidad no estaban respaldadas por dinero real. Cuando los operadores alcanzaban las cifras deseadas, bloqueaban la página, vaciaban las cuentas y las inversiones se desvanecían sin dejar rastro.
Los contactos con los inversores se realizaban a través de un número con prefijo +88, perteneciente a Asia, desde donde se gestionaba la aplicación y se enviaban instrucciones mediante traductores automáticos. Además, los servidores del sitio estaban alojados en Asia, lo que complica la trazabilidad de los fondos y el rastreo de los responsables.
En paralelo, los promotores locales mostraban cómo funcionaba el sistema y convencían a conocidos y familiares de invertir. Incluso algunos de ellos habrían sido los primeros en ingresar dinero, generando una apariencia de legitimidad antes de que la plataforma desapareciera.
Actualmente, la investigación se centra en rastrear el destino del dinero invertido, parte del cual habría sido canalizado mediante la plataforma Belo, utilizada por muchos usuarios para realizar las transferencias.
Desde la Fiscalía General instaron a todas las personas que aún no hayan hecho su denuncia a presentarse en la UFI Delitos Informáticos y Estafas, donde ya se registraron al menos diez denuncias formales, aunque se sospecha que el número real de afectados es mayor.
La causa continúa abierta y los investigadores buscan establecer la red internacional detrás de Zunkets IFC, una plataforma que prometía ganancias rápidas y terminó dejando pérdidas millonarias.