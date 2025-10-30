Murieron tres argentinos del Ejército de Ucrania en combate contra Rusia

Rusia inició la ocupación de Ucrania a comienzos de 2022 y en la actualidad el 20% del territorio ucraniano está tomado por el Kremlin, principalmente en el este y en el sur.

En las últimas horas, a raíz del triunfo de La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones legislativas, el presidente Javier Milei recibió un llamado de su par ucraniano, Volodimir Zelenski, para felicitarlo por el éxito en los comicios del domingo.

Rusia ha logrado avances durante los últimos meses en Ucrania, con el epicentro de los progresos en Donetsk. Moscú anexionó en septiembre de 2022 las parcialmente ocupadas provincias de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia, mientras que ha logrado penetrar también en Járkov, Sumi y Dnipropetrovsk, además de anexionarse en 2014 la península de Crimea.

En las últimas horas, un bombardeo de gran escala de las fuerzas de Rusia sobre Ucrania dejó al menos dos personas muertas y trece heridas, incluidos varios menores.