Murieron tres argentinos del Ejército de Ucrania en combate contra Rusia

Fueron identificados como Adrián Gallardo, de 53 años; Mariano Franco, de 47 y Ariel Achor, de 25 años.

Tres argentinos alistados en el Ejército de Ucrania murieron en medio de una misión de asalto en la que Kiev buscaba recuperar terreno tomado por Rusia en la ciudad de Sumy, en el noroeste del país. Se trata de José Adrián Gallardo, de 53 años; Mariano Franco, de 47 y Ariel Achor, de 25 años, confirmaron fuentes al medio Infobae.

Los tres se habían sumado a las tropas ucranianas hace dos meses y en su primera misión fueron detectados y atacados por drones de las tropas rusas. Murieron producto de la explosión de una mina. Ninguno de ellos había recibido formación militar del Ejército Argentino sino que fueron contratados por Kiev en calidad de "mercenarios".

Las muertes de Gallardo, Franco, Achor se suman a la de otro argentino que también combatía para las filas ucranianas. Emmanuel Vilte, de 39 años, murió en julio pasado, luego de ser detectado por un dron ruso, en la ciudad de Pokrovsk.

Rusia inició la ocupación de Ucrania a comienzos de 2022 y en la actualidad el 20% del territorio ucraniano está tomado por el Kremlin, principalmente en el este y en el sur.

En las últimas horas, a raíz del triunfo de La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones legislativas, el presidente Javier Milei recibió un llamado de su par ucraniano, Volodimir Zelenski, para felicitarlo por el éxito en los comicios del domingo.

Rusia ha logrado avances durante los últimos meses en Ucrania, con el epicentro de los progresos en Donetsk. Moscú anexionó en septiembre de 2022 las parcialmente ocupadas provincias de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia, mientras que ha logrado penetrar también en Járkov, Sumi y Dnipropetrovsk, además de anexionarse en 2014 la península de Crimea.

En las últimas horas, un bombardeo de gran escala de las fuerzas de Rusia sobre Ucrania dejó al menos dos personas muertas y trece heridas, incluidos varios menores.

