Tres argentinos alistados en el Ejército de Ucrania murieron en medio de una misión de asalto en la que Kiev buscaba recuperar terreno tomado por Rusia en la ciudad de Sumy, en el noroeste del país. Se trata de José Adrián Gallardo, de 53 años; Mariano Franco, de 47 y Ariel Achor, de 25 años, confirmaron fuentes al medio Infobae.
Murieron tres argentinos del Ejército de Ucrania en combate contra Rusia
