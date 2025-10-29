"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > San Juan

Escrutinio definitivo en San Juan: tres fuerzas y un resultado voto a voto

El escrutinio definitivo confirmó el reparto de bancas: Fuerza San Juan, Por San Juan y La Libertad Avanza obtendrán un diputado nacional cada uno. Hubo sorpresas en Caucete y Calingasta.

El escrutinio definitivo de las Elecciones Legislativas 2025 en San Juan cerró este miércoles y ratificó lo que ya se anticipaba en el conteo provisorio: Fuerza San Juan fue la fuerza más votada de la provincia, con 147.918 sufragios (33,53%), seguida de Por San Juan, que reunió 133.329 votos (30,21%), y La Libertad Avanza, que alcanzó 111.743 (25,33%).

Con estos números, cada espacio obtuvo una banca en la Cámara de Diputados de la Nación, que serán ocupadas por Cristian Andino, Fabián Martín y Abel Chiconi, respectivamente.

elecciones 2025 recuento votos (1)

El escrutinio también dejó algunas sorpresas y correcciones. El caso más resonante fue Caucete, donde una mesa había sido mal cargada: figuraba con cero votos para Fuerza San Juan, cuando en realidad había obtenido 83. Esa modificación permitió al oficialismo provincial revertir el resultado y quedarse con el departamento. En Calingasta, en cambio, La Libertad Avanza dio el golpe y se impuso por apenas cuatro votos sobre Por San Juan.

Te puede interesar...

elecciones 2025 recuento votos (5)

El voto, departamento por departamento

Los resultados finales dejaron un panorama equilibrado, aunque con predominio del peronismo, que se impuso en 13 de los 19 departamentos. El orreguismo ganó en 5 y los libertarios sólo en Capital.

Estos fueron los números completos del escrutinio definitivo:

  • 9 de Julio: Fuerza San Juan 42,11% (2.623 votos), Por San Juan 30,72% (1.913), La Libertad Avanza 22,06% (1.374).

  • 25 de Mayo: Fuerza San Juan 45,90% (4.479), Por San Juan 27,12% (2.647), La Libertad Avanza 22,48% (2.193).

  • Albardón: Fuerza San Juan 37,92% (6.155), Por San Juan 36,24% (5.883), La Libertad Avanza 20,08% (3.257).

  • Angaco: Fuerza San Juan 42,48% (2.091), Por San Juan 37,29% (1.835), La Libertad Avanza 18,62% (916).

  • Calingasta: La Libertad Avanza 26,60% (1.667), Por San Juan 26,51% (1.663), Fuerza San Juan 24,65% (1.547).

  • Capital: La Libertad Avanza 33,76% (22.710), Por San Juan 31,27% (21.047), Fuerza San Juan 22,71% (15.279).

  • Caucete: Fuerza San Juan 36,53% (8.186), Por San Juan 36,23% (8.122), La Libertad Avanza 21,55% (4.829).

  • Chimbas: Fuerza San Juan 43,16% (18.524), Por San Juan 32,54% (13.962), La Libertad Avanza 20,13% (8.642).

  • Iglesia: Fuerza San Juan 28,77% (1.776), Por San Juan 26,09% (1.611), La Libertad Avanza 24,31% (1.500).

  • Jáchal: Fuerza San Juan 46,20% (8.361), Por San Juan 26,48% (4.794), La Libertad Avanza 22,74% (4.114).

  • Pocito: Fuerza San Juan 37,18% (15.790), Por San Juan 33,14% (14.078), La Libertad Avanza 25,06% (10.642).

  • Rawson: Fuerza San Juan 35,34% (23.373), Por San Juan 33,93% (22.450), La Libertad Avanza 26,06% (17.234).

  • Rivadavia: Por San Juan 37,85% (18.726), Fuerza San Juan 29,18% (14.443), La Libertad Avanza 28,05% (13.878).

  • San Martín: Fuerza San Juan 54,25% (2.245), Por San Juan 27,53% (1.140), La Libertad Avanza 15,50% (641).

  • Santa Lucía: Por San Juan 40,33% (9.253), Fuerza San Juan 33,88% (7.776), La Libertad Avanza 23,38% (5.662).

  • Sarmiento: Por San Juan 29,61% (3.847), Fuerza San Juan 28,49% (3.706), La Libertad Avanza 25,96% (3.378).

  • Ullum: Fuerza San Juan 51,84% (1.350), Por San Juan 26,68% (695), La Libertad Avanza 19,53% (509).

  • Valle Fértil: Por San Juan 40,61% (2.119), Fuerza San Juan 31,58% (1.647), La Libertad Avanza 25,50% (1.332).

  • Zonda: Por San Juan 39,32% (1.283), Fuerza San Juan 30,64% (1.000), La Libertad Avanza 28,04% (915).

image

Nuevo equilibrio político

Con estos resultados, Fuerza San Juan recuperó terreno en zonas donde el recuento provisorio había dejado dudas y reafirmó su liderazgo en los departamentos más poblados, como Rawson, Chimbas y Pocito.

Por San Juan, en tanto, consolidó su fuerza en Rivadavia, Santa Lucía, Zonda, Valle Fértil y Sarmiento, mientras que La Libertad Avanza logró mantener su base en Capital y dar un batacazo en Calingasta.

elecciones 2025 recuento votos (2)

En total, se registraron 441.252 votos válidos, con una participación del 70,59% del padrón. Hubo 4.599 votos en blanco (1,04%), 7.590 nulos (1,72%) y ninguno impugnado.

El panorama final deja una foto clara: tres espacios fuertes, con representaciones equilibradas y territorios bien definidos, en una provincia donde cada voto sigue contando.

Temas

Te puede interesar