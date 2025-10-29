Escrutinio definitivo en San Juan: tres fuerzas y un resultado voto a voto

Los resultados finales dejaron un panorama equilibrado, aunque con predominio del peronismo, que se impuso en 13 de los 19 departamentos. El orreguismo ganó en 5 y los libertarios sólo en Capital.
9 de Julio: Fuerza San Juan 42,11% (2.623 votos), Por San Juan 30,72% (1.913), La Libertad Avanza 22,06% (1.374).
25 de Mayo: Fuerza San Juan 45,90% (4.479), Por San Juan 27,12% (2.647), La Libertad Avanza 22,48% (2.193).
Albardón: Fuerza San Juan 37,92% (6.155), Por San Juan 36,24% (5.883), La Libertad Avanza 20,08% (3.257).
Angaco: Fuerza San Juan 42,48% (2.091), Por San Juan 37,29% (1.835), La Libertad Avanza 18,62% (916).
Calingasta: La Libertad Avanza 26,60% (1.667), Por San Juan 26,51% (1.663), Fuerza San Juan 24,65% (1.547).
Capital: La Libertad Avanza 33,76% (22.710), Por San Juan 31,27% (21.047), Fuerza San Juan 22,71% (15.279).
Caucete: Fuerza San Juan 36,53% (8.186), Por San Juan 36,23% (8.122), La Libertad Avanza 21,55% (4.829).
Chimbas: Fuerza San Juan 43,16% (18.524), Por San Juan 32,54% (13.962), La Libertad Avanza 20,13% (8.642).
Iglesia: Fuerza San Juan 28,77% (1.776), Por San Juan 26,09% (1.611), La Libertad Avanza 24,31% (1.500).
Jáchal: Fuerza San Juan 46,20% (8.361), Por San Juan 26,48% (4.794), La Libertad Avanza 22,74% (4.114).
Pocito: Fuerza San Juan 37,18% (15.790), Por San Juan 33,14% (14.078), La Libertad Avanza 25,06% (10.642).
Rawson: Fuerza San Juan 35,34% (23.373), Por San Juan 33,93% (22.450), La Libertad Avanza 26,06% (17.234).
Rivadavia: Por San Juan 37,85% (18.726), Fuerza San Juan 29,18% (14.443), La Libertad Avanza 28,05% (13.878).
San Martín: Fuerza San Juan 54,25% (2.245), Por San Juan 27,53% (1.140), La Libertad Avanza 15,50% (641).
Santa Lucía: Por San Juan 40,33% (9.253), Fuerza San Juan 33,88% (7.776), La Libertad Avanza 23,38% (5.662).
Sarmiento: Por San Juan 29,61% (3.847), Fuerza San Juan 28,49% (3.706), La Libertad Avanza 25,96% (3.378).
Ullum: Fuerza San Juan 51,84% (1.350), Por San Juan 26,68% (695), La Libertad Avanza 19,53% (509).
Valle Fértil: Por San Juan 40,61% (2.119), Fuerza San Juan 31,58% (1.647), La Libertad Avanza 25,50% (1.332).
Zonda: Por San Juan 39,32% (1.283), Fuerza San Juan 30,64% (1.000), La Libertad Avanza 28,04% (915).