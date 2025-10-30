Dos robos conmocionaron Chimbas: un kiosco y una distribuidora bajo ataque

El ladrón tomó las bolsas, el dinero de la caja y el celular de la joven, a quien amenazó verbalmente antes de escapar.

Las imágenes muestran que actuó sin apuro y con el rostro descubierto, lo que facilitó su identificación.

Vecinos del lugar compartieron el video en redes sociales, en busca de aportar datos para su captura. El caso es investigado por personal de la UFI Delitos contra la Propiedad, que analiza los registros fílmicos y testimonios.

Boquete millonario en una distribuidora

Horas más tarde, otro hecho delictivo sacudió al departamento. En la madrugada del martes, ladrones ingresaron a la distribuidora “Diego”, ubicada en calle Salta, y se llevaron $2.500.000 en efectivo tras abrir un boquete en el techo de chapa.

image

El robo fue descubierto por el propietario, Diego Olguín, y su empleado cuando abrieron el local. El dinero sustraído estaba oculto entre cajones de cerveza, dentro de una caja de cartón, lo que hizo sospechar a los investigadores que el o los autores conocían el funcionamiento interno del negocio.

A pesar de que revolvieron parte del depósito, los delincuentes solo se llevaron el dinero y no tocaron mercadería ni equipos.

Fuentes policiales informaron que la distribuidora no cuenta con alarma ni cámaras que graben imágenes, lo que complica la investigación. La causa está bajo investigación de la Brigada de Investigaciones Norte y la Brigada Central, con intervención de la UFI Delitos contra la Propiedad.

Si bien aún no hay detenidos, los pesquisas analizan distintos indicios y no descartan que el autor del robo tuviera acceso previo o conocimiento del lugar.

Ambos hechos generaron preocupación entre los vecinos de Chimbas, quienes reclaman mayor presencia policial y medidas de seguridad en zonas comerciales.