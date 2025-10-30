"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > Punta Negra

Punta Negra se renueva: nuevos miradores y más controles para disfrutarlo con seguridad

El subsecretario de Alto Rendimiento Deportivo, Eduardo Cerimedo, confirmó que en breve se inaugurarán nuevos miradores en la zona. También advirtió que la crecida reciente afectó parte del estacionamiento del embarcadero.

El Dique Punta Negra sigue siendo uno de los puntos más elegidos por deportistas y visitantes, y su dinámica natural obliga a mantener un monitoreo constante. El subsecretario de Alto Rendimiento Deportivo, Eduardo Cerimedo, confirmó que en breve se inaugurarán nuevos miradores en el lugar, una obra que busca mejorar la experiencia turística y deportiva en el dique.

Cerimedo señaló que una reciente crecida del nivel del agua afectó parte del estacionamiento del embarcadero, donde “ya no queda mucho espacio disponible”. “El dique siempre está vivo”, remarcó el funcionario, aludiendo a los cambios constantes que se registran en el espejo de agua.

Además, informó que desde agosto hay nadadores que ingresan sin traje de neopreno, aunque bajo estrictas normas de seguridad. Para hacerlo, deben firmar un consentimiento en la Guardia Náutica, donde queda constancia del ingreso y del equipo utilizado. “Todos deben portar un torpedo por una cuestión de seguridad”, aclaró Cerimedo, en referencia al dispositivo de flotación obligatorio.

Te puede interesar...

Temas

Te puede interesar