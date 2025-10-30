Punta Negra se renueva: nuevos miradores y más controles para disfrutarlo con seguridad

Cerimedo señaló que una reciente crecida del nivel del agua afectó parte del estacionamiento del embarcadero, donde “ya no queda mucho espacio disponible”. “El dique siempre está vivo”, remarcó el funcionario, aludiendo a los cambios constantes que se registran en el espejo de agua.

Además, informó que desde agosto hay nadadores que ingresan sin traje de neopreno, aunque bajo estrictas normas de seguridad. Para hacerlo, deben firmar un consentimiento en la Guardia Náutica, donde queda constancia del ingreso y del equipo utilizado. “Todos deben portar un torpedo por una cuestión de seguridad”, aclaró Cerimedo, en referencia al dispositivo de flotación obligatorio.