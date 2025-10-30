El Dique Punta Negra sigue siendo uno de los puntos más elegidos por deportistas y visitantes, y su dinámica natural obliga a mantener un monitoreo constante. El subsecretario de Alto Rendimiento Deportivo, Eduardo Cerimedo, confirmó que en breve se inaugurarán nuevos miradores en el lugar, una obra que busca mejorar la experiencia turística y deportiva en el dique.
Punta Negra se renueva: nuevos miradores y más controles para disfrutarlo con seguridad
El subsecretario de Alto Rendimiento Deportivo, Eduardo Cerimedo, confirmó que en breve se inaugurarán nuevos miradores en la zona. También advirtió que la crecida reciente afectó parte del estacionamiento del embarcadero.