Dos hombres fueron detenidos por la policía en Capital luego de robar 10 kilos de azúcar de una vivienda. Los aprehendidos fueron identificados como Cristian Calletano Montaño, de 25 años, y Matías Lisandro Lopes, de 27.
El robo más dulce: los atraparon con 10 kilos de azúcar en Capital
Los sospechosos fueron aprehendidos por la policía tras ser captados por una cámara de seguridad mientras sustraían un bolsón de azúcar del patio de una vivienda. Interviene la UFI Flagrancia.