azúcar

El robo más dulce: los atraparon con 10 kilos de azúcar en Capital

Los sospechosos fueron aprehendidos por la policía tras ser captados por una cámara de seguridad mientras sustraían un bolsón de azúcar del patio de una vivienda. Interviene la UFI Flagrancia.

Dos hombres fueron detenidos por la policía en Capital luego de robar 10 kilos de azúcar de una vivienda. Los aprehendidos fueron identificados como Cristian Calletano Montaño, de 25 años, y Matías Lisandro Lopes, de 27.

Según la denuncia, la propietaria del domicilio observó a través de las cámaras de seguridad a los dos sujetos ingresando al patio delantero y sustrayendo un bolsón de azúcar, para luego darse a la fuga.

Minutos después, efectivos policiales los interceptaron en la intersección de Caseros y Corrientes, donde se procedió al secuestro de los elementos robados.

La UFI Flagrancia, a cargo del Ayudante Fiscal Bruno Santiago, lleva adelante la investigación y el correspondiente procedimiento de Flagrancia.

