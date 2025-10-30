Una agente de la Policía de San Juan resultó gravemente herida en la madrugada de este miércoles, luego de ser atropellada por un vehículo mientras ordenaba el tránsito en el anillo interno de Avenida de Circunvalación, entre calles Mendoza y Catamarca, en Capital.
Ordenaba el tránsito y fue atropellada por un conductor borracho
La policía cumplía funciones en el anillo interno de Avenida de Circunvalación, en Capital, cuando un automovilista la embistió. El conductor, oriundo de Rivadavia, tenía 0,54 gramos de alcohol en sangre.