Ordenaba el tránsito y fue atropellada por un conductor borracho

La policía cumplía funciones en el anillo interno de Avenida de Circunvalación, en Capital, cuando un automovilista la embistió. El conductor, oriundo de Rivadavia, tenía 0,54 gramos de alcohol en sangre.

Una agente de la Policía de San Juan resultó gravemente herida en la madrugada de este miércoles, luego de ser atropellada por un vehículo mientras ordenaba el tránsito en el anillo interno de Avenida de Circunvalación, entre calles Mendoza y Catamarca, en Capital.

La uniformada, identificada como Mayra Palacios, cumplía funciones de desvío vehicular debido a los trabajos de colocación de cartelería LED en la zona. En ese momento, fue embestida por un Renault Sandero, conducido por un hombre mayor, oriundo del departamento Rivadavia.

Tras el impacto, una ambulancia trasladó de inmediato a la agente al Hospital Dr. Guillermo Rawson, donde fue asistida por politraumatismos y una fractura en la pierna izquierda.

En el lugar intervino personal de UFI Delitos Especiales, Criminalística y Comisaría 2ª, quienes realizaron el test de alcoholemia al conductor, arrojando 0,54 gramos de alcohol en sangre. El vehículo fue secuestrado y quedó radiado de circulación.

Las autoridades reiteraron el pedido de máxima precaución al circular por zonas con obras y controles, especialmente durante la noche y madrugada.

