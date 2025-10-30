Ordenaba el tránsito y fue atropellada por un conductor borracho

La uniformada, identificada como Mayra Palacios, cumplía funciones de desvío vehicular debido a los trabajos de colocación de cartelería LED en la zona. En ese momento, fue embestida por un Renault Sandero, conducido por un hombre mayor, oriundo del departamento Rivadavia.

Tras el impacto, una ambulancia trasladó de inmediato a la agente al Hospital Dr. Guillermo Rawson, donde fue asistida por politraumatismos y una fractura en la pierna izquierda.