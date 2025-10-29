El miércoles llega frío, pero se espera una tarde cálida

Sin embargo, la jornada promete un notorio ascenso térmico, con una máxima prevista de 24°C. Por eso, el consejo es claro: abrigarse al salir temprano, pero tener una remera a mano para la tarde, cuando el sol empiece a levantar la temperatura.

El día se mantendrá estable y sin probabilidad de lluvias, con cielo mayormente despejado y un ambiente ideal para actividades al aire libre.