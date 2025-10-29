Este miércoles comenzó con una mañana helada en San Juan, donde la temperatura mínima se ubicó en 4,8°C, según el registro del SMN. A las 6 de la mañana el cielo estaba despejado, la humedad alcanzaba el 81%, la presión era de 954,4 hPa y el viento soplaba del sur a 4 km/h, con una visibilidad óptima de 15 kilómetros.
El miércoles llega frío, pero se espera una tarde cálida
El amanecer de este 29 de octubre se presenta con apenas 4,8°C y cielo despejado, pero se espera una fuerte amplitud térmica. La máxima alcanzará los 24°C.