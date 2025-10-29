"
El miércoles llega frío, pero se espera una tarde cálida

El amanecer de este 29 de octubre se presenta con apenas 4,8°C y cielo despejado, pero se espera una fuerte amplitud térmica. La máxima alcanzará los 24°C.

Este miércoles comenzó con una mañana helada en San Juan, donde la temperatura mínima se ubicó en 4,8°C, según el registro del SMN. A las 6 de la mañana el cielo estaba despejado, la humedad alcanzaba el 81%, la presión era de 954,4 hPa y el viento soplaba del sur a 4 km/h, con una visibilidad óptima de 15 kilómetros.

Sin embargo, la jornada promete un notorio ascenso térmico, con una máxima prevista de 24°C. Por eso, el consejo es claro: abrigarse al salir temprano, pero tener una remera a mano para la tarde, cuando el sol empiece a levantar la temperatura.

El día se mantendrá estable y sin probabilidad de lluvias, con cielo mayormente despejado y un ambiente ideal para actividades al aire libre.

El sol saldrá a las 06:39 y se pondrá a las 19:56, marcando un día típicamente primaveral, con gran amplitud térmica entre la mañana y la tarde.

De acuerdo con el pronóstico extendido, los próximos días continuarán con mínimas frescas y máximas templadas, sin cambios significativos hasta el fin de semana.

