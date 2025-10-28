Este martes se puso en marcha el escrutinio definitivo de las elecciones legislativas 2025 en San Juan, un proceso clave que determinará la distribución final de las bancas nacionales en juego. La revisión oficial se desarrolla en el Pabellón 5 de la Feria de San Juan, bajo la supervisión de autoridades judiciales y fiscales de todas las fuerzas políticas que participaron de los comicios.
Recuento oficial en San Juan: la justicia electoral toma el control
El recuento oficial de las elecciones legislativas comenzó este martes y se extenderá hasta mañana. La atención se centra en Caucete, donde la diferencia entre los principales frentes es de apenas nueve votos.