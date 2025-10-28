"
Recuento oficial en San Juan: la justicia electoral toma el control

El recuento oficial de las elecciones legislativas comenzó este martes y se extenderá hasta mañana. La atención se centra en Caucete, donde la diferencia entre los principales frentes es de apenas nueve votos.

Este martes se puso en marcha el escrutinio definitivo de las elecciones legislativas 2025 en San Juan, un proceso clave que determinará la distribución final de las bancas nacionales en juego. La revisión oficial se desarrolla en el Pabellón 5 de la Feria de San Juan, bajo la supervisión de autoridades judiciales y fiscales de todas las fuerzas políticas que participaron de los comicios.

A diferencia del conteo provisorio, que se difundió la noche de la elección, este procedimiento tiene valor legal y es obligatorio. Durante el recuento, se cotejan actas, certificados de escrutinio y se revisan posibles irregularidades, garantizando que cada voto sea contabilizado correctamente. En caso de detectar inconsistencias, se puede proceder a la apertura de urnas bajo estrictas medidas de transparencia y supervisión.

Se espera que el proceso se extienda hasta la tarde del miércoles. Para facilitar la fiscalización, se habilitaron terminales informáticas donde los representantes de cada fuerza política pueden consultar los datos de cada mesa a medida que se cargan. Además, se mantiene la custodia estricta de la documentación y urnas, controlando todas las etapas del recuento.

Aunque el recuento definitivo podría no modificar significativamente los resultados provisorios, la Justicia Electoral destaca la importancia de esta instancia como garantía de transparencia y confianza en el sistema. Es el paso final que permite oficializar a los diputados nacionales electos y asegurar que cada voto cuente de manera efectiva.

A nivel provincial, los resultados provisorios muestran una distribución de bancas entre tres fuerzas políticas: la primera obtuvo alrededor del 34% de los votos, la segunda el 31%, y la tercera un 26%. Cada espacio tendrá un diputado nacional, sujetos a la validación del escrutinio definitivo, que consolidará los resultados y cerrará formalmente el proceso electoral de 2025.

El escrutinio definitivo no solo asegura la legalidad del conteo, sino que también pone de relieve la importancia de la participación ciudadana, incluso en elecciones ajustadas. La transparencia en este procedimiento busca generar confianza en el sistema y reafirmar que cada sufragio es relevante en la composición del próximo Congreso.

