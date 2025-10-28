Recuento oficial en San Juan: la justicia electoral toma el control

Aunque el recuento definitivo podría no modificar significativamente los resultados provisorios, la Justicia Electoral destaca la importancia de esta instancia como garantía de transparencia y confianza en el sistema. Es el paso final que permite oficializar a los diputados nacionales electos y asegurar que cada voto cuente de manera efectiva.

A nivel provincial, los resultados provisorios muestran una distribución de bancas entre tres fuerzas políticas: la primera obtuvo alrededor del 34% de los votos, la segunda el 31%, y la tercera un 26%. Cada espacio tendrá un diputado nacional, sujetos a la validación del escrutinio definitivo, que consolidará los resultados y cerrará formalmente el proceso electoral de 2025.

El escrutinio definitivo no solo asegura la legalidad del conteo, sino que también pone de relieve la importancia de la participación ciudadana, incluso en elecciones ajustadas. La transparencia en este procedimiento busca generar confianza en el sistema y reafirmar que cada sufragio es relevante en la composición del próximo Congreso.