San Juan pidió por una Ley de Edulcoración con Jugos Naturales

Moreno destacó los beneficios de optar por edulcorar con jugos naturales y, de este modo, evitar consecuencias para la salud como representan los jarabes de alta fructuosa.

COVIAR - Ley de Edulcoración

La iniciativa retoma un trabajo previo impulsado por la COVIAR y el ex legislador nacional Luis Borsani, y busca construir consensos con otras provincias productoras de jugos naturales de fruta.

Se acordó avanzar en una mesa de trabajo conjunta entre San Juan, legisladores y la COVIAR, a fin de elaborar una propuesta unificada que permita la presentación del proyecto de Ley ante la Cámara de Diputados de la Nación.

Además, San Juan planteó la importancia de fortalecer la producción de mosto, pasas y uva de mesa, sectores que reflejan la diversificación vitícola de la provincia, y propuso desarrollar herramientas de apoyo específicas con acompañamiento de la COVIAR.

La reunión fue encabezada por el presidente de la entidad, Mario González, y contó con la presencia del ministro de Producción de Mendoza, Rodolfo Vargas Arizu; el secretario de Agricultura de Mendoza, Sergio Moralejo; y representantes del INTA y de los gobiernos de Salta, Catamarca, Jujuy y Neuquén, quienes participaron de manera virtual.