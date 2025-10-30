Dos adolescentes detenidos en Chimbas por robar un termotanque y grifería

Según la denuncia, los jóvenes ingresaron a una casa ubicada en la zona de avenida Libertador y calle Salta, con la intención de robar objetos del interior. Personal policial logró interceptarlos cuando trasladaban los efectos sustraídos.

La secretaria del Primer Juzgado Penal, Dra. Elva Manni, dispuso la realización del acta de procedimiento y el reconocimiento de los elementos por parte del damnificado. Ambos menores quedaron a disposición del Primer Juzgado de Menores.