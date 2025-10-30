Nuevamente, un hecho delictivo protagonizado por menores de edad se registró en el departamento Chimbas. Dos adolescentes, de 15 y 16 años, fueron detenidos por la policía luego de sustraer un termotanque y distintos elementos de grifería de una vivienda.
Dos adolescentes detenidos en Chimbas por robar un termotanque y grifería
Tienen 15 y 16 años y fueron aprehendidos por la policía cuando trasladaban los elementos robados de una vivienda ubicada en avenida Libertador y calle Salta. Interviene el Primer Juzgado de Menores.