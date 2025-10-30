"
Dos adolescentes detenidos en Chimbas por robar un termotanque y grifería

Tienen 15 y 16 años y fueron aprehendidos por la policía cuando trasladaban los elementos robados de una vivienda ubicada en avenida Libertador y calle Salta. Interviene el Primer Juzgado de Menores.

Nuevamente, un hecho delictivo protagonizado por menores de edad se registró en el departamento Chimbas. Dos adolescentes, de 15 y 16 años, fueron detenidos por la policía luego de sustraer un termotanque y distintos elementos de grifería de una vivienda.

Según la denuncia, los jóvenes ingresaron a una casa ubicada en la zona de avenida Libertador y calle Salta, con la intención de robar objetos del interior. Personal policial logró interceptarlos cuando trasladaban los efectos sustraídos.

La secretaria del Primer Juzgado Penal, Dra. Elva Manni, dispuso la realización del acta de procedimiento y el reconocimiento de los elementos por parte del damnificado. Ambos menores quedaron a disposición del Primer Juzgado de Menores.

