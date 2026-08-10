El Paso a Chile sigue cerrado y ya supera el récord de días sin abrir

El planteo derivó en una reunión de autoridades argentinas de la Administración de Centros de Fronteras, Vialidad Nacional y Gendarmería. En ese encuentro se había planteado que, desde el lado argentino, podrían estar dadas las condiciones para reabrir el Centro de Frontera.

Sin embargo, la apertura quedó condicionada a la decisión de Chile. Posteriormente, el Comité Integrado del Sistema Cristo Redentor evaluó los informes técnicos de ambos países y resolvió mantener suspendido preventivamente el tránsito internacional ante las condiciones todavía adversas en alta montaña.

El récord que volvió a romper el temporal

La marca de este lunes tiene como antecedente inmediato lo ocurrido en 2023, cuando el Paso llegó a permanecer 26 días consecutivos cerrado durante una extensa seguidilla de temporales. Ese registro fue considerado entonces una de las rachas de cierre más extensas de los últimos años.

Ahora, el cierre alcanzó los 27 días consecutivos, por lo que el corredor volvió a superar aquella marca. La situación se da después de un temporal que comenzó a afectar con fuerza a la alta montaña durante julio y que provocó una importante acumulación de nieve en distintos sectores de la Ruta 7.

Por el momento, el Sistema Integrado Cristo Redentor continúa cerrado hasta nuevo aviso. El Paso Pehuenche también permanece cerrado, por lo que actualmente no hay un cruce terrestre habilitado entre Mendoza y Chile por estos dos corredores internacionales.