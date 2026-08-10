Nuevamente se cruzaron Chalotte Caniggia y Solange

Pero Solange no se quedó atrás. “Ahora te está conociendo. Yo también pensé que yo te conocía. Sos mala”, le respondió, en uno de los momentos más tensos de la discusión.

La respuesta de Charlotte fue contundente y convirtió el intercambio en un verdadero duelo de acusaciones. “¿Puedo hablar? Si yo soy la mala, por qué no tengo a nadie en contra de la casa. Todos te odian a vos. La mala y conchuda sos vos. Punto. Y ojalá que la gente te saque por forra. Y por ser mala persona. Y la mala sos vos. Me querés ensuciar, sucia. Sos vos la sucia”, dijo Charlotte.

Mientras el griterío crecía y la discusión parecía no tener fin, Santiago del Moro intervino para llevar la conversación hacia otro de los momentos que marcaron la estadía de Charlotte en el reality.

El conductor le hizo una pregunta vinculada a la salida de Cola y a la estrategia que adoptó el resto de la casa: “Te quería hacer una pregunta el otro día: cuando sentías que la casa iba detrás de Cola para pegarte a vos también, cómo te hiciste fuerte para quedarte en una casa que te sacaban a tu amigo para sacarte a vos”. “Y siento que ellas como que me quieren ensuciar todas. No van a poder conmigo. Me voy a quedar hasta que la gente me saque. Tengo mucho aguante. La gente me conoce cómo soy. Hago mucho reality”, respondió Charlotte. “Qué humilde”, lanzó irónica Sol.

Con acusaciones cruzadas, gritos y ninguna de las dos dispuesta a dar el brazo a torcer, Charlotte y Solange volvieron a demostrar que la convivencia en Gran Hermano está lejos de ser tranquila. Y, por lo visto, este enfrentamiento todavía tiene varios capítulos por delante.